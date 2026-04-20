به گزارش ایلنا، پتروشیمی مارون در یکی از دشوارترین مقاطع عملیاتی خود، موفق شد مسیر رشد درآمدی را حفظ کند.

طبق گزارش عملکرد اسفندماه ۱۴۰۴، مجموع فروش این شرکت از ۶ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته، به ۹ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده تحقق رشد ۳۹ درصدی است.

این دستاورد در حالی به ثبت رسیده که به دلیل فضای ناشی از جنگ و محدودیت‌های امنیتی، ظرفیت تولید شرکت تحت فشار بوده و با افت نسبی همراه بود. با این حال، استراتژی فروش منعطف و اولویت‌بندی محصولات با ارزش افزوده بالاتر، این کاهش تولید را جبران کرد.

در تحلیل جزئیات فروش، «منو اتیلن گلایکول» با رشد ۹۰ درصدی و رسیدن به رقم هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان، نقشی کلیدی در جهش درآمدی شرکت ایفا کرد. همچنین محصول «C3+» با رشدی چشمگیر معادل ۱۹۷ درصد به رقم ۷۶۳ میلیارد تومان دست یافت.

علاوه بر این، محصولات «دی اتیلن گلایکول» و «پروپیلن» نیز به ترتیب رشد ۸۳ و ۸۲ درصدی را تجربه کردند. اگرچه محصول DPG با افت ۵۳ درصدی همراه بود، اما به دلیل سهم اندک، تأثیر منفی چندانی بر کل درآمد شرکت نداشت.

کارنامه اسفندماه پتروشیمی مارون بار دیگر نشان داد که این مجموعه توانسته است با تکیه بر انعطاف‌پذیری عملیاتی و برنامه‌ریزی دقیق، فراتر از انتظارات ظاهر شده و در شرایط سخت جنگی، روند صعودی خود را تثبیت کند.

