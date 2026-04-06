به گزارش ایلنا از خوزستان، متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

دشمنان زبون و کینه‌توز این مرز و بوم، بار دیگر در اوج استیصال، مجاهدان سنگر تولید و اقتصاد را هدف حملات بزدلانه خود قرار دادند. اما آنچه در پی تجاوز اخیر رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رخ داد، نه یک بحران، بلکه تجلی‌گاه نصرت الهی و تبلور اراده پولادین مردانی بود که با تکیه بر ایمان و تخصص، آتش کینه دشمن را با ایثار خود گلستان کردند.

اینجانب به عنوان خادم کوچک شما در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر خود واجب می‌دانم خاضعانه از مجاهدت‌های مخلصانه و شبانه‌روزی کلیه عوامل اجرایی، نیروهای جان‌برکف ایمنی و آتش‌نشانی که در خط مقدم نبرد با حریق و حادثه درخشیدند، و همچنین تیم‌های عملیات لجستیک، پاسداران غیور حراست و بسیجیان سلحشور که امنیت و پایداری منطقه را تضمین کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

همچنین مراتب سپاس و امتنان وافر خود را از حمایت‌های مدبرانه و رهنمودهای موثر دکتر پاک نژاد مقام عالی وزارت نفت و از اهتمام ارزشمند دکتر عباس زاده معاون محترم وزیر در امور پتروشیمی که در لحظات حساس، راهگشای مسیر بودند، ابراز می‌دارم.

بی شک هم‌افزایی بی‌بدیل مدیران عامل محترم شرکت‌های پتروشیمی منطقه در مدیریت منابع، نمادی از وحدت خانواده بزرگ صنعت پتروشیمی بود.

بخش بزرگی از پیروزی در این نبرد نابرابر، مرهون اهتمام والا و حضور موثر و جهادی جناب آقای دکتر موالی‌زاده، استاندار محترم و مردمی استان خوزستان است که با فرماندهی میدانی و هماهنگی بین‌بخشی میان فرمانداری، مجموعه‌های مقتدر نظامی، امنیتی، انتظامی و امدادگران فداکار جمعیت هلال احمر استان، سدی محکم در برابر توطئه دشمن ایجاد کردند.

امروز به برکت خون مطهر شهدای مقاومت و تحت زعامت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، ثابت کردیم که چرخ‌های تولید این سرزمین با هیچ تهدیدی متوقف نخواهد شد.

از خداوند متعال عزت و سربلندی تمامی تمامی خدمتگزاران و به ویژه نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.

محمدرضا مطیری

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

