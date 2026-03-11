اعلام مسیرهای راهپیمایی روز قدس در اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از استانداری، راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور اقشار مختلف مردم، روز جمعه ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح از میدان مولوی اهواز واقع در امانیه آغاز می‌شود که اهوازی‌ها، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند.

مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس اهواز، به شرح زیر است:

میدان مولوی، پل سردار سرلشکر شهید سید محمدحسین علم‌الهدی(پل چهارم)، خیابان سلمان فارسی(نادری)، چهارراه سلمان فارسی، چهارراه آبادان، اتوبان آیت‌الله بهبهانی، نبش خیابان شهید شهبا و مقابل شهربازی.

