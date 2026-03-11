دستگیری سرکرده و پنج عضو یک گروه تروریستی در خوزستان
ادارهکل اطلاعات خوزستان از شناسایی و دستگیری سرکرده و پنج عضو یک گروه تروریستی مرتبط با دشمنان خارجی خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از ادارهکل اطلاعات استان، سربازان گمنام امام زمان (عج) همزمان با شبهای مبارک قدر با استفاده از اطلاعات مردمی و همافزایی با اعضای جامعه اطلاعاتی استان و پس از اقدامات اطلاعاتی تکمیلی، یک گروه مسلح مرتبط با دشمن آمریکایی - صهیونیستی خارج از کشور را در این استان شناسایی و سرکرده و پنج عضو آن را دستگیر کردند.
بر اساس این گزارش، از مخفیگاههای این گروه تروریستی علاوه بر سلاحهای گرم، چهار بمب دستساز آماده انفجار و ادوات کامل ساخت بمب نیز کشف شد.
در ادامه این گزارش آمده است: مزدوران بیگانه عضو این گروه تروریستی تجزیهطلب که از سوی دشمن آمریکایی و صهیونیستی تامین مالی شده و آموزشهای تروریستی دیده بودند، پیش از این ضمن حمله مسلحانه به تاسیسات زیرساختی استان و حوزههای بسیج اهواز، در صدد بمبگذاریهای گسترده در استان بودند اما در اجرای نیات شوم دیگر خود ناکام ماندند.