نوآوری سبز در صنعت؛ اجرای پروژه تصفیه پساب با شوری بالا در فجر انرژی خلیج فارس + فیلم

فجر انرژی خلیج فارس با اجرای موفق پروژه‌ای نوین در تصفیه پساب با شوری بالا، توانست با کاهش ۳۵ درصدی آلودگی و افزایش چشمگیر بازچرخانی آب، گامی مؤثر در بهبود عملکرد زیست‌محیطی و پایداری مصرف منابع بردارد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در مسیر بهبود عملکرد زیست‌محیطی و مدیریت پایدار منابع آب، این شرکت موفق به اجرای یکی از پروژه‌های مهم خود در حوزه تصفیه پساب با شوری بالا شد.

این طرح با رویکردی مهندسی و مبتنی بر داده‌های علمی، توانست کاهش ۳۵ درصدی آلودگی پساب و افزایش قابل توجه بازچرخانی آب را محقق کند؛ دستاوردی که نقش مهمی در کاهش مصرف آب تازه و تقویت پایداری تولید یوتیلیتی ایفا می‌کند.

اجرای این پروژه نشان‌دهنده تعهد شرکت به توسعه فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست و حرکت در مسیر پایداری صنعتی است.

