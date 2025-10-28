دستیابی پتروشیمی مارون به ۱۰۱/۳ درصد ظرفیت اسمی تولید

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، در ادامه روند رو به رشد تولید و بهره‌وری، این شرکت در مهرماه سال ۱۴۰۴ موفق شد با تلاش شبانه‌روزی کارکنان و همت جمعی تمامی واحدها، به تولید ۱۰۱/۳ درصد ظرفیت اسمی دست یابد.

این دستاورد ارزشمند، حاصل برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر فرآیندهای تولید و همکاری نزدیک میان واحدهای بهره‌برداری، فنی و پشتیبانی بوده است. دستیابی به تولیدی فراتر از ظرفیت اسمی، نشان‌دهنده‌ی پایداری خطوط تولید، ارتقای کارایی تجهیزات و تعهد کارکنان به اهداف سازمانی است.

مدیریت شرکت پتروشیمی مارون ضمن تقدیر از همکاران پرتلاش و متخصص، این موفقیت را مرهون روحیه‌ی کار گروهی، تعهد سازمانی و باور به توان داخلی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، رکوردهای تازه‌تری در مسیر توسعه و تعالی صنعت پتروشیمی کشور به ثبت برسد.

