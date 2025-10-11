مارون می درخشد؛ تنها شرکت دریافت کننده ۷ اعتبارنامه ملی در اجلاس سراسری
شرکت پتروشیمی مارون در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، موفق به دریافت تندیس زرین نشان ملی تعهد به مسئولیتهای اجتماعی گردید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت پتروشیمی مارون، مستندات و عملکرد این شرکت در هفت محور کلیدی جشنواره شامل تعهد به محیط زیست، پروژههای سبز، خدمات درمانی و بهداشتی، تأمین امنیت غذایی، مسئولیت انسانی و اجتماعی، توسعه فرهنگ و آموزش، و کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش مورد بررسی و تقدیر هیئت داوران قرار گرفت.
پتروشیمی مارون تنها شرکتی است که در این اجلاس موفق به دریافت تمامی هفت اعتبارنامه شد، افتخاری که نشاندهنده تعهد کامل شرکت به اصول مسئولیتپذیری اجتماعی و عملکرد مستند در تمامی محورهای مورد ارزیابی است.
این دستاورد ملی، بازتاب نگاه راهبردی پتروشیمی مارون به توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی و اثرگذاری مثبت در جامعه است. این شرکت با تکیه بر ارزشهای انسانی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای فرهنگ سازمانی، مسیر خود را به سوی آیندهای مسئولانه و پایدار ادامه میدهد.