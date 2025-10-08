تندیس زرین برای فجر انرژی؛ ۶ نشان تعهد به مسئولیتهای اجتماعی
شرکت فجر انرژی خلیج فارس در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی، تندیس زرین را کسب و شش اعتبارنامه تعهد در حوزه خدمات، فرهنگ و محیطزیست دریافت کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فجر انرژی خلیج فارس، هشتمین اجلاس سراسری مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی روز ۱۶ مهرماه در تهران برگزار شد و عملکرد مستند این شرکت در حوزههای متنوع، مورد تقدیر قرار گرفته و موفق به کسب تندیس زرین این اجلاس شد.
حفاظت از محیطزیست و منابع آبی
فجر انرژی با احداث و بهرهبرداری از دو واحد بزرگ تصفیه پساب صنعتی، سالانه نزدیک به شش میلیون مترمکعب پساب بسیار آلوده صنایع پتروشیمی را پاکسازی میکند. بخش قابل توجهی از این آب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز منطقه صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد؛ اقدامی که به معنای کاهش آلودگی، حفاظت از خلیج فارس و صیانت از محیطزیست در قلب صنعت کشور است.
پروژههای بازچرخانی آب طی چهار سال گذشته، کاهش برداشت بیش از ۵۵ میلیون مترمکعب از رودخانه کارون را در پی داشته است؛ رقمی معادل تأمین یک سال آب شرب شهری با جمعیت ۷۰۰ هزار نفر و برابر با مصرف تقریبی یک سال صنایع پتروشیمی منطقه وابسته به این رودخانه است.
تضمین امنیت انرژی
در سختترین تابستانهای خوزستان، فجر انرژی با تولید و تزریق بیش از ۱۰ میلیارد کیلوواتساعت برق طی هفت سال، توانسته مانع خاموشی برای حدود ۶۰۰ هزار نفر شود؛ و ضمن پشتیبانی صنایع منطقه، آرامش به خانه های مردم استان اعطا نماید.
ارتقای فرهنگ و سرمایه اجتماعی
از اهدای کابلهای برق و تجهیزات برقی برای تقویت شبکه روشنایی شهرهای همجوار، تا کمک به تکمیل مسکن اقشار آسیبپذیر، و از حمایت کارسوقهای علمی دانشآموزی تا پشتیبانی از قهرمانان المپیکی، فجر انرژی توانسته فرصتهای رشد استعدادهای جوان و ایجاد انگیزه و امید در جامعه را فراهم کند.
بهبود خدمات درمانی و سلامت عمومی
اقداماتی همچون خرید و اهدای دو دستگاه دیزلژنراتور ۱۲۵۰ کیلوولتآمپر به بیمارستان صنایع پتروشیمی، اهدای دستگاه لاپاراسکوپی به بیمارستان نوید بندر امام و تأمین محمولههای اکسیژن مایع برای بیمارستانهای منطقه، نقش فجر انرژی را فراتر از یک بنگاه صنعتی، به عنوان یک پشتیبان حوزه سلامت تثبیت کرده است.
شفافیت و پاسخگویی
انتشار مستمر گزارشهای پایداری شرکتی طی یک دهه، و در تازهترین مورد، ارائه ششمین گزارش دو سالانه برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس چارچوب استاندارد جهانی GRI، نشان داده که شفافیت و مسئولیتپذیری هسته اصلی هویت سازمانی فجر انرژی است.
در این مراسم، فجر انرژی شش اعتبارنامه تعهد در حوزههای خدمات درمانی و بهداشتی، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، مسئولیت انسانی–اجتماعی، اجرای پروژههای سبز، حمایت از فرهنگ، هنر و آموزش، و محیط زیست (برند سبز) را دریافت کرد.