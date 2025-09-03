خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف کالای قاچاق میلیاردی در هندیجان

کشف کالای قاچاق میلیاردی در هندیجان
کد خبر : 1681476
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران کلانتری ۱۱ هندیجان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان، یک دستگاه خودروی وانت شوتی حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، تعدادی دستگاه تلویزیون فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی هندیجان تصریح کرد: ارزش محموله کشف‌شده توسط کارشناسان حدود یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال برآورد شده است و در این رابطه، یک نفر متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و خودرو توقیف شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی