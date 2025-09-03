کشف کالای قاچاق میلیاردی در هندیجان

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران کلانتری ۱۱ هندیجان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان، یک دستگاه خودروی وانت شوتی حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، تعدادی دستگاه تلویزیون فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی هندیجان تصریح کرد: ارزش محموله کشف‌شده توسط کارشناسان حدود یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال برآورد شده است و در این رابطه، یک نفر متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و خودرو توقیف شد.

