به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛
افتتاح اورژانس زنان و مامایی و توسعه آزمایشگاه مرکزی بیمارستان سینا کارون
در پنجمین روز از هفته دولت، دو طرح حوزه سلامت شامل اورژانس زنان و مامایی و توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی بیمارستان سینا شهرستان کارون با اعتباری بیش از ۹۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا از خوزستان، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت، دو طرح مهم در حوزه سلامت در بیمارستان سینا شهرستان کارون افتتاح شد.
دکتر علی سعیدی، رئیس بیمارستان سینا کارون، امروز با اعلام این خبر گفت: «اورژانس زنان و زایمان این بیمارستان با ظرفیت ۱۰ تخت بستری و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل مشارکت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران احداث و تجهیز شده است.»
وی افزود: «برای بازسازی، بهسازی و توسعه آزمایشگاه مرکزی این بیمارستان نیز اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده تا خدمات تشخیصی و درمانی با کیفیتتری به بیماران ارائه شود.»
سعیدی با اشاره به اهمیت این طرحها در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه تأکید کرد: «بهرهبرداری از این پروژهها نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقای زیرساختهای بهداشتی شهرستان کارون خواهد داشت.»