توضیح قوه قضائیه درباره پشت پرده فیلمی با مضمون اعتصاب در زندان قزلحصار

توضیح قوه قضائیه درباره پشت پرده فیلمی با مضمون اعتصاب در زندان قزلحصار
قوه قضائیه اعلام کرد: روز گذشته رسانه‌های ضد انقلاب به صورت گسترده فیلمی با مضمون اعتصاب در زندان قزلحصار به دلیل اعدام برخی از محکومان را منتشر کردند در حالی که این افراد در زمان سرقت هیچ رحمی نداشتند.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز گذشته رسانه‌های ضد انقلاب به صورت گسترده فیلمی با مضمون اعتصاب در زندان قزلحصار به دلیل اعدام برخی از محکومان را منتشر کردند. 

در فیلم سفارشی منتشرشده در تمامی رسانه‌های معاند و ضد ایرانی سالنی از بند‌های زندان قزلحصار نمایش داده شده است که در آن تعدادی زندانی در خارج از اتاق‌های خود روی زمین نشسته‌اند و فردی اعلام می‌کند این زندانی‌ها در اعتراض به اعدام هم‌بندی‌هایشان اعتصاب کرده‌اند.

این افراد که طی روز‌های گذشته فرایند اداری اجرای حکمشان اغاز شده بود و امروز اعدام شدند همان سارقان بسیار خشن و مسلحی مشهور به گانگستر‌ها بودند

جریان خبری که ضد انقلاب تلاش داشت ایجاد کند، در واقع مرتبط با مجازات سارقان مسلحی است که در زمانی که شهروندان در خانه‌هایشان مشغول استراحت بوده‌اند با ایجاد رعب و وحشت با انواع سلاح جنگی وارد خانه‌ها شده و اقدام به سرقت اموال آنها می‌کردند. 

این سارقان حتی به گوشواره‌های دختران نیز رحم نکرده بودند و با تهدید و ارعاب زیورآلات زنان و دختران را آنها می‌ربودند. این سارقان در یکی از اعمال وحشت‌آفرین خود وارد خانه‌ای شدند که دختر کوچک خانواده بعد از ورود آنها دچار لکنت زبان شد.

پروژه بدنام‌سازی زندان‌های ایران و انتشار ادعا‌های کذب درباره وضعیت زندان‌ها مدتی است به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی رسانه‌های ضد انقلاب در حال اجراست. این رسانه‌ها برایشان فرقی نمی‌کند که از چه چیز و چه کسانی حمایت می‌کنند، وقتی دغدغه امنیت نداشته باشند حتی برای سارقان مسلح که امنیت روانی جامعه را به هم زده‌اند هم وارد می‌شوند برای مظلومیت باند وحشت‌آفرین رپرتاژ خبری می‌روند.

 

