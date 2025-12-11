برد حساس اسدیپور و همتیمی تایپهای در دبی
تیم دونفره دختران پارابدمینتون ایران با پیروزی برابر سریلانکا و هند، نخستین برد خود را در رقابتهای پاراآسیایی جوانان دبی ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای پارابدمینتون بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی، تیم دو نفره عارفهزهرا اسدیپور و یون از چینتایپه موفق شد برابر تیم مشترک سریلانکا و هند به برتری برسد و شانس کسب مدال را برای کاروان ایران افزایش دهد.
این دیدار با تشویق گسترده تماشاگران دنبال شد و تیم دو نفره اسدیپور و یون در گیم نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ و در گیم دوم با برتری نزدیک ۲۸ بر ۲۶ پیروز میدان شدند. این برد نخستین پیروزی پارابدمینتون ایران در بخش دو نفره دختران محسوب میشود.
اسدیپور و همتیمی تایپهای او فردا سومین مسابقه خود را برگزار خواهند کرد. نکته قابلتوجه اینکه عاطفهسادات اسدیپور و یوووون نیز تا ساعاتی دیگر در بخش انفرادی رودرروی یکدیگر قرار میگیرند.