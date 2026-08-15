تمدید غیرحضوری مهلت تاریخ انقضای کارت های الکترونیک بانک ملت
با هدف ایجاد سهولت در استفاده مشتریان از خدمات بانکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب، تاریخ اعتبار کارت های صادره بانک ملت که انقضای آنها مردادماه 1405 است، به صورت غیرحضوری تمدید می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، کارت های الکترونیک صادره از سوی این بانک که تاریخ انقضای آنها 05/1405 است در پایان روز 25 مردادماه به صورت سیستمی به مدت 3 ماه تمدید خواهد شد.
بر این اساس، ضروری است که این دسته از مشتریان برای استفاده از کارت در عملیات پرداخت اینترنتی، تاریخ 08/1405 را به عنوان تاریخ انقضای جدید کارت خود استفاده کنند.