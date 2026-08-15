تمدید غیرحضوری مهلت تاریخ انقضای کارت های الکترونیک بانک ملت

با هدف ایجاد سهولت در استفاده مشتریان از خدمات بانکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب، تاریخ اعتبار کارت های صادره بانک ملت که انقضای آنها مردادماه 1405 است، به صورت غیرحضوری تمدید می شود.