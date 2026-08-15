جشنواره کارت های جدید بانک ملت تا پایان شهریورماه ادامه دارد / سفارش و دریافت رایگان ملت کارت از طریق دیما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مشتریان در این جشنواره می توانند با مراجعه به اپلیکیشن «دیما» و ورود به منوی صدور کارت، طرح مورد نظر خود را انتخاب و درخواست صدور ملت کارت را به صورت غیرحضوری ثبت کنند. بدین ترتیب کارت انتخاب شده در نشانی اعلامی مشتری، به وی تحویل خواهد شد.

یکی از مزیت های این طرح، بازگشت کارمزد صدور و ارسال کارت است، به گونه ای که مبلغ کارمزد پس از کسر از حساب مشتری، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مجددا به حساب وی بازگردانده و دریافت کارت در چارچوب جشنواره بدون پرداخت هزینه برای مشتری انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، کارت های جدید بانک ملت با طرح های متنوع و همچنین طرح های متناسب با نشان ماه تولد در دو قالب افقی و عمودی عرضه شده اند تا مشتریان بتوانند متناسب با سلیقه خود، کارت مورد نظر را انتخاب کنند.

بر این اساس، خدمت یادشده تنها به مشتریان فعلی بانک ملت محدود نمی شود و متقاضیانی که هنوز در این بانک حساب ندارند نیز می توانند از طریق اپلیکیشن دیما، فرآیند افتتاح حساب را به صورت غیرحضوری انجام داده و پس از آن، کارت مورد علاقه خود را سفارش دهند.

این گزارش حاکی است، علاقمندان می توانند با نصب اپلیکیشن دیما، از امکان انتخاب، سفارش و دریافت غیرحضوری و رایگان کارت های جدید بانک ملت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ بهره مند شوند.

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