توانایی خواندن و فهمیدن اطلاعات سلامت و تصمیم‌گیری بر پایه‌ی آن، مهارتی است که در نظام آموزشی جایی ندارد اما تقریباً همه‌ی ما هفته‌ای چند بار به آن نیاز پیدا می‌کنیم؛ از خواندن برگه‌ی آزمایش تا فهمیدن دستور مصرف دارو.

جایی که شکاف خودش را نشان می‌دهد

نمونه‌های ساده‌اند و آشنا. کسی که نمی‌داند «ناشتا» یعنی چند ساعت. کسی که دستور «هر هشت ساعت» را «سه بار در روز، هر وقت یادش افتاد» می‌فهمد. کسی که عدد آزمایشش کمی خارج از محدوده است و نمی‌داند این یعنی فاجعه یا یعنی هیچ. و کسی که چون علامتش را نمی‌شناسد، نمی‌داند باید پیش کدام متخصص برود.

هیچ‌کدام از این‌ها نشانه‌ی کم‌هوشی نیست؛ نشانه‌ی نبود آموزش است.

چرا جست‌وجو مسئله را حل نمی‌کند

واکنش طبیعی، جست‌وجوی اینترنتی است. اما در صفحه‌ی نتایج، مطلب یک متخصص و مطلبی که هدف اصلی‌اش فروش محصول است ظاهر مشابهی دارند. کاربری که سواد سلامت کافی ندارد، دقیقاً همان کسی است که نمی‌تواند این دو را از هم تشخیص دهد. یعنی جست‌وجو، مشکل را برای کسی که بیشترین نیاز را دارد کمتر حل می‌کند.

چهار نشانه‌ی یک منبع قابل اتکا

خوشبختانه معیارها ساده‌اند و به دانش پزشکی نیاز ندارند.

نام کامل پاسخ‌دهنده و تخصصش درج شده باشد. عبارت‌های کلی مثل «کارشناسان ما» قابل پیگیری نیستند.

سازوکار احراز صلاحیت اعلام شده باشد. در ایران مرجع رسمی سازمان نظام پزشکی است و منبع معتبر توضیح می‌دهد که هویت و پروانه‌ی طبابت را چطور استعلام کرده است. برای نمونه در سامانه‌ی پرسش و پاسخ پزشکی با پزشکان متخصص این موضوع در بالای صفحه‌ی پرسش‌ها اعلام شده و فرآیندش در صفحه‌ای عمومی توضیح داده شده است.

عنوان‌ها تفکیک شده باشند. روان‌شناس، کارشناس مامایی و کارشناس تغذیه پزشک نیستند و منبع دقیق این تمایز را در نمایش نام رعایت می‌کند.

و محدودیت‌ها صریح بیان شده باشند. هر منبعی که تشخیص قطعی وعده می‌دهد، همان‌جا از اعتبار افتاده است.

مهارتی که با تمرین بهتر می‌شود

سواد سلامت با پرسیدن رشد می‌کند. هرچه فرد بیشتر پرسش دقیق مطرح کند و پاسخ مستند بگیرد، توانایی‌اش در ارزیابی اطلاعات بعدی هم بیشتر می‌شود. یک پرسش خوب این‌ها را دارد: سن، مدت زمان علامت، شدت و الگو، داروهای مصرفی، بیماری زمینه‌ای و نتایج آزمایش با عدد و واحد دقیق.

مرزی که باید دانست

هیچ پاسخ متنی جای معاینه را نمی‌گیرد و دسته‌ای از علائم اصلاً جای پرسش نیستند: درد فشارنده‌ی قفسه‌ی سینه، تنگی نفس ناگهانی، ضعف یک‌طرفه‌ی بدن، اختلال ناگهانی تکلم، تشنج، خونریزی شدید و تب نوزاد زیر سه ماه. شناختن همین فهرست، خودش بخش مهمی از سواد سلامت است.