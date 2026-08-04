بازدید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ستاد اربعین بیمه ایران در کربلا

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این نشست تعهدات بیمه ایران به عنوان بیمه گر اربعین امسال و سازوکارهای پیش بینی شده برای پشتیبانی از زائران، بررسی شد. همچنین اعضای ستاد گزارشی از روند استقرار نیروهای اجرایی، هماهنگی های انجام شده در کربلا و برنامه های پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های بیمه ای زائران ارائه کردند.

مفید امینی دبیر ستاد اربعین بیمه ایران در این نشست با تشریح برنامه های عملیاتی شرکت بر آمادگی مجموعه بیمه ایران برای اجرای دقیق تعهدات بیمه ای در ایام اربعین تاکید کرد و گفت: ستاد اربعین با بهره گیری از ظرفیت های اجرایی و کارشناسی بیمه ایران، روند ارائه خدمات به زائران را به صورت مستمر رصد و پیگیری می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن بررسی اقدامات انجام شده بر اهمیت برنامه ریزی منسجم، پاسخگویی موثر و تسهیل دسترسی زائران به خدمات بیمه ای در طول این رویداد بزرگ تاکید کرد.

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