تمدید بیمه ماشین دیگر سخت نیست؛ صدور قسطیِ شخص ثالث در ازکی (بدون پیشپرداخت)
در روزهایی که فشارهای اقتصادی و تورم، سبد معیشتی خانوارها و اقشار حقوقبگیر را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است، مدیریت هزینههای جاری به یک مهارت و ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است. یکی از هزینههای ثابت و غیرقابل حذف برای بسیاری از خانوادههای ایرانی که صاحب خودرو هستند، هزینههای مرتبط با نگهداری وسایل نقلیه است.
در این میان، بیمه شخص ثالث بهعنوان یک الزام قانونی و حیاتی، جایگاه ویژهای دارد. عدم تمدید بهموقع این بیمهنامه نهتنها تخلف محسوب شده و جریمههای سنگین راهنمایی و رانندگی را به دنبال دارد، بلکه در صورت وقوع حوادث ناگوار، میتواند شیرازه اقتصاد یک خانواده را با بحرانهای جبرانناپذیری مواجه کند. پرداخت یکجای حق بیمه که این روزها رقم قابلتوجهی از حقوق ماهانه یک کارگر یا کارمند را به خود اختصاص میدهد، برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار است. در همین راستا، پلتفرم «ازکی» با درک صحیح از شرایط اقتصادی جامعه، طرحی نوین را برای تسهیل فرایند خرید بیمه ارائه کرده است.
پایان مسیرهای پرپیچوخم اداری برای خرید اقساطی
شاید تا به امروز، عبارت «خرید اقساطی» برای بسیاری از مردم یادآور مسیرهای پرپیچوخم بانکی و اداری بوده باشد. در روشهای سنتی خرید قسطی کالا یا خدمات، شهروندان معمولاً با سدهایی نظیر نیاز به ارائه چکهای صیادی، سفته، معرفی ضامن معتبر و رسمی، و البته طی کردن مراحل طولانی اعتبارسنجی مواجه میشوند. این فرایندهای فرسایشی باعث میشود که بسیاری از متقاضیان، بهویژه اقشار شاغل که زمان و امکان طی کردن این مراحل اداری را ندارند، از دریافت خدمات اقساطی منصرف شوند. نتیجه این انصراف ناخواسته، موکول شدن تمدید بیمه ماشین به روزهای پایانی و تحمل استرسهای ناشی از احتمال جریمه در روزهای فاقد بیمه است. اما خبر خوب این است که در طرح جدید ازکی، این موانع ساختاری بهطور کامل برچیده شدهاند.
صدور بیمهنامه بدون نیاز به پیشپرداخت و ضامن
پلتفرم ازکی با راهاندازی سرویس جدید خود، امکان خرید بیمه شخص ثالث را بهصورت کاملاً اقساطی فراهم کرده است؛ آن هم بدون اینکه نیازی به طی کردن مراحل دستوپاگیر گذشته باشد. یکی از برجستهترین و مهمترین مزایای این طرح که آن را از سایر گزینههای موجود در بازار متمایز میکند، ویژگی «بدون پیشپرداخت» بودن آن است. در بسیاری از طرحهای فروش قسطی، متقاضی مجبور است بخش بزرگی از هزینه را در همان ابتدای کار بهعنوان پیشقسط پرداخت کند که این مسئله خود مانعی بزرگ برای اقشار با درآمد ثابت است.
اما در طرح ویژه ازکی، خریداران میتوانند بدون پرداخت حتی یک ریال در زمان ثبت سفارش، بیمهنامه خود را صادر کرده و هزینههای آن را در قالب اقساط ماهانه در ماههای آتی مدیریت کنند. علاوه بر حذف پیشپرداخت، هیچ نیازی به ارائه چک، سفته یا معرفی ضامن نیست. همچنین فرایندهای طولانیمدت اعتبارسنجی که معمولاً زمانبر و خستهکننده هستند، در این پلتفرم جایگاهی ندارند و صدور بیمهنامه با بالاترین سرعت و کمترین دغدغه انجام میپذیرد.
حمایت از قدرت خرید خانوار با هدیه ۴۰۰ هزار تومانی
مزایای اقتصادی و تسهیلگرانه پلتفرم ازکی تنها به خرید بیمه قسطی و بدون پیشپرداخت محدود نمیشود. همزمان با شور و نشاط مسابقات فوتبال و تبوتاپ جام جهانی ۲۰۲۶، این پلتفرم در راستای حمایت بیشتر از قدرت خرید کاربران خود، یک کمپین ویژه و جذاب را طراحی کرده است. در این طرح بینظیر، متقاضیان میتوانند در کنار استفاده از شرایط اقساطی استثنایی، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان اعتبار هدیه نیز دریافت کنند.
این هدیه نقدی بهصورت مستقیم به کیف پول کاربری افراد در وبسایت ازکی واریز میشود و میتواند هزینه نهایی فاکتور صدور بیمهنامه را بهشکل چشمگیری کاهش دهد. ترکیب این تخفیف قابلتوجه با شرایط پرداخت اقساطی بدون پیشپرداخت، فرصتی طلایی برای خانوادههاست تا فشار هزینههای خودرو را به حداقل ممکن برسانند. برای بهرهمندی از این هدیه، شهروندان باید پیش از سوت پایان بازی فینال جام جهانی، به صفحه اختصاصی این کمپین در سایت ازکی مراجعه کرده و با ثبتنام و تأیید شماره همراه خود، این اعتبار را فعال کنند.
تمدید زودهنگام؛ راهکاری برای مدیریت بهتر هزینهها
یکی از نکات مهمی که بسیاری از مالکان وسایل نقلیه از آن بیاطلاع هستند، امکان تمدید زودهنگام بیمهنامه است. قوانین بیمهای به شما اجازه میدهند که از ۳۰ روز مانده به پایان اعتبار بیمهنامه فعلی، برای تمدید آن اقدام کنید و این کار هیچگونه همپوشانی یا سوختشدن روزهای باقیمانده را در پی نخواهد داشت. با توجه به اینکه کمپین جام جهانی ازکی دارای محدودیت زمانی است، توصیه میشود اگر تاریخ انقضای بیمه خودروی شما در هفتهها یا ماه آینده فرا میرسد، از هماکنون برای تمدید آن اقدام کنید. با این تدبیر هوشمندانه، هم از هدیه ویژه بهرهمند میشوید و هم هزینههای تمدید بیمه را قسطی مدیریت خواهید کرد.
دسترسی آزاد به اطلاعات و صرفهجویی در زمان
شفافیت و صرفهجویی در زمان، از دیگر نیازهای مهم اقشار زحمتکش و حقوقبگیر است. پلتفرم آنلاین ازکی با ارائه یک بستر جامع و کاربردی، به شما این امکان را میدهد که در کوتاهترین زمان ممکن، قیمتها، سطح پوششهای مالی و کیفیت خدمات بیش از ۲۵ شرکت معتبر بیمه کشور را با یکدیگر مقایسه کنید. این امکان باعث میشود تا بدون نیاز به مرخصی گرفتن، مراجعه حضوری به نمایندگیهای بیمه و هدررفت زمان در ترافیکهای شهری، بهترین و مقرونبهصرفهترین گزینه را متناسب با جیب خود انتخاب نمایید. تمامی مراحل از استعلام تا صدور بهصورت صددرصد آنلاین انجام شده و تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته ازکی در تمامی روزهای هفته، آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره رایگان به کاربران است. با استفاده از خدمات ازکی، امنیت خاطر را با بهترین شرایط اقتصادی تجربه کنید.