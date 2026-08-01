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هزاران کیلومتر در مسیر خدمت؛

مدیریت میدانی دکتر علی جباری در کرمانشاه، ایلام و مرزهای اربعین برای راهبری مأموریت ملی بیمه ایران

مدیریت میدانی دکتر علی جباری در کرمانشاه، ایلام و مرزهای اربعین برای راهبری مأموریت ملی بیمه ایران
کد خبر : 1820915
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سفر زمینی چند هزار کیلومتری دکتر علی جباری رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران به استان‌های کرمانشاه و ایلام و حضور میدانی در مرزهای بین‌المللی مهران و خسروی، تنها یک بازدید استانی نبود؛ بلکه نمادی از مدیریت جهادی، نظارت مستقیم و تعهد عملی به خدمت‌رسانی در بزرگ‌ترین مأموریت ملی و مذهبی کشور بود.

دکتر جباری با پیمودن هزاران کیلومتر مسیر زمینی، از شعب بیمه ایران، واحدهای اجرایی، شبکه نمایندگی، میزهای خدمت و تیم‌های خسارت سیار بازدید کرد و ضمن گفت‌وگوی مستقیم با همکاران، روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع) را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با حضور در مرزهای مهران و خسروی و دیدار با مسئولان دستگاه‌های همکار، بر هماهنگی، آمادگی عملیاتی و ارائه خدمات شایسته به میلیون‌ها زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تأکید کرد.

این سفر میدانی، جلوه‌ای از رویکرد مدیریتی مبتنی بر حضور در صحنه بود؛ رویکردی که بیمه ایران را به عنوان بیمه‌گر اربعین حسینی، در کنار زائران، همکاران و خدمتگزاران این حماسه عظیم قرار داده است. حضور مدیرعامل در کنار کارکنان، قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تیم‌های خسارت سیار و بررسی مستقیم روند خدمت‌رسانی، پیام روشنی از اهمیت سرمایه انسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بزرگ‌ترین و توانمندترین شرکت بیمه کشور داشت.

سفر دکتر جباری نشان داد که راهبری مأموریت ملی بیمه ایران، نه از پشت میز، بلکه با حضور در میدان، شنیدن دغدغه‌های کارکنان، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستقیم بر کیفیت خدمات محقق می‌شود؛ حضوری که آرامش خاطر زائران و اقتدار بیمه ایران را در مسیر خدمت به دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش گذاشت.

 

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