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تخفیف ۱۰ میلیون تومانی در شهر لوازم خانگی و شهر فرش:

«کمپین ارزانی» در حال برگزاری است

«کمپین ارزانی» در حال برگزاری است
کد خبر : 1816059
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جدیدترین برنامه فروشگاه‌های شهرفرش و شهرلوازم خانگی، با عنوان «جشنواره ارزانی» کلید خورده است؛ کمپینی که برای نخستین‌بار با پوشش تمامی کالاهای فروشگاه، ترکیبی از شانس قرعه‌کشی، هدیه فوری و تخفیف آنی را به خریداران عرضه می‌کند.

به گزارش ایلنا، شهروندان و علاقه‌مندان به خرید لوازم خانگی و کالاهای منزل، این روزها شاهد آغاز کمپین ویژه «جشنواره ارزانی» در تمامی شعب فروشگاه‌های زنجیرهای شهرفرش و شهرلوازم خانگی هستند.
دامنه این جشنواره همه محصولات موجود در فروشگاه‌ها را پوشش می‌دهد و مشتریان پس از خرید هر کالا، می‌توانند از یکی از سه بسته تشویقی ویژه یا ترکیبی از آنها بهره‌مند شوند:
- شانس شرکت در قرعه‌کشی هفتگی با جوایز 
- هدیه فوری و لحظه‌ای 
- تخفیف نقدی آنی تا سقف ۱۰ میلیون تومان
 
لازم به یادآوری است زمان اجرای این کمپین در شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا پایان مردادماه 1405 اعلام شده است.
از این‌رو علاقه‌مندان می‌توانند برای بهره‌مندی از این فرصت، به نزدیک‌ترین شعبه شهرفرش یا شهرلوازم خانگی در شهر خود مراجعه کنند.

 

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