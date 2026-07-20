«کمپین ارزانی» در حال برگزاری است

به گزارش ایلنا، شهروندان و علاقه‌مندان به خرید لوازم خانگی و کالاهای منزل، این روزها شاهد آغاز کمپین ویژه «جشنواره ارزانی» در تمامی شعب فروشگاه‌های زنجیرهای شهرفرش و شهرلوازم خانگی هستند.

دامنه این جشنواره همه محصولات موجود در فروشگاه‌ها را پوشش می‌دهد و مشتریان پس از خرید هر کالا، می‌توانند از یکی از سه بسته تشویقی ویژه یا ترکیبی از آنها بهره‌مند شوند:

- شانس شرکت در قرعه‌کشی هفتگی با جوایز

- هدیه فوری و لحظه‌ای

- تخفیف نقدی آنی تا سقف ۱۰ میلیون تومان

لازم به یادآوری است زمان اجرای این کمپین در شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا پایان مردادماه 1405 اعلام شده است.

از این‌رو علاقه‌مندان می‌توانند برای بهره‌مندی از این فرصت، به نزدیک‌ترین شعبه شهرفرش یا شهرلوازم خانگی در شهر خود مراجعه کنند.

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