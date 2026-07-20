تخفیف ۱۰ میلیون تومانی در شهر لوازم خانگی و شهر فرش:
«کمپین ارزانی» در حال برگزاری است
کد خبر : 1816059
جدیدترین برنامه فروشگاههای شهرفرش و شهرلوازم خانگی، با عنوان «جشنواره ارزانی» کلید خورده است؛ کمپینی که برای نخستینبار با پوشش تمامی کالاهای فروشگاه، ترکیبی از شانس قرعهکشی، هدیه فوری و تخفیف آنی را به خریداران عرضه میکند.
به گزارش ایلنا، شهروندان و علاقهمندان به خرید لوازم خانگی و کالاهای منزل، این روزها شاهد آغاز کمپین ویژه «جشنواره ارزانی» در تمامی شعب فروشگاههای زنجیرهای شهرفرش و شهرلوازم خانگی هستند.
دامنه این جشنواره همه محصولات موجود در فروشگاهها را پوشش میدهد و مشتریان پس از خرید هر کالا، میتوانند از یکی از سه بسته تشویقی ویژه یا ترکیبی از آنها بهرهمند شوند:
- شانس شرکت در قرعهکشی هفتگی با جوایز
- هدیه فوری و لحظهای
- تخفیف نقدی آنی تا سقف ۱۰ میلیون تومان
لازم به یادآوری است زمان اجرای این کمپین در شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا پایان مردادماه 1405 اعلام شده است.
از اینرو علاقهمندان میتوانند برای بهرهمندی از این فرصت، به نزدیکترین شعبه شهرفرش یا شهرلوازم خانگی در شهر خود مراجعه کنند.