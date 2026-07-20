فروش ارز اربعین به صورت حضوری و غیرحضوری در بانک ملت/ اینفوگرافی
بانک ملت در اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) در سال 1405، نسبت به فروش ارز اربعین به صورت حضوری و از طریق مراجعه به شعب منتخب و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir و اپلیکیشن بله اقدام می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فروش ارز (اسکناس) به زائران اربعین حداکثر به مبلغ 200 هزار دینار عراق به هر متقاضی و با نرخ اعلامی بانک ملت امکان پذیر خواهد بود.
بر این اساس، فروش ارز اربعین حسینی سال 1405 از روز یکشنبه 21 تیرماه شروع شده و حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه 12 مردادماه 1405 ادامه خواهد یافت.
این گزارش حاکی است، تمامی متقاضیان می توانند برای خرید حضوری ارز اربعین پس از ثبت نام در سامانه سماح (سازمان حج و زیارت)، با در دست داشتن اصل مدارک هویتی به شعب منتخب بانک ملت برای فروش ارز اربعین مراجعه کنند.
برای مشاهده شعب منتخب فروش ارز اربعین اینجا را کلیک کنید.