خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فروش ارز اربعین به صورت حضوری و غیرحضوری در بانک ملت/ اینفوگرافی

فروش ارز اربعین به صورت حضوری و غیرحضوری در بانک ملت/ اینفوگرافی
کد خبر : 1816018
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملت در اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) در سال 1405، نسبت به فروش ارز اربعین به صورت حضوری و از طریق مراجعه به شعب منتخب و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir و اپلیکیشن بله اقدام می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فروش ارز (اسکناس) به زائران اربعین حداکثر به مبلغ 200 هزار دینار عراق به هر متقاضی و با نرخ اعلامی بانک ملت امکان پذیر خواهد بود. 

بر این اساس، فروش ارز اربعین حسینی سال 1405 از روز یکشنبه 21 تیرماه شروع شده و حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه 12 مردادماه 1405 ادامه خواهد یافت.

این گزارش حاکی است، تمامی متقاضیان می توانند برای خرید حضوری ارز اربعین پس از ثبت نام در سامانه سماح (سازمان حج و زیارت)، با در دست داشتن اصل مدارک هویتی به شعب منتخب بانک ملت برای فروش ارز اربعین مراجعه کنند. 

برای مشاهده شعب منتخب فروش ارز اربعین اینجا را کلیک کنید.

فروش ارز اربعین به صورت حضوری و غیرحضوری در بانک ملت/ اینفوگرافی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل