فروش ارز اربعین به صورت حضوری و غیرحضوری در بانک ملت/ اینفوگرافی

بانک ملت در اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) در سال 1405، نسبت به فروش ارز اربعین به صورت حضوری و از طریق مراجعه به شعب منتخب و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به نشانی pishkhan.bankmellat.ir و اپلیکیشن بله اقدام می کند.