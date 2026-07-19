در بازدید معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت از سایپا عنوان شد:
نادیده گرفتن زحمات سایپا در شرایط سخت کنونی غیرمنصفانه است
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در جریان بازدید از سایپا، ضمن تقدیر از اقدامات این شرکت در شرایط سخت تولید، بر لزوم رفع موانع تولید و تحقق برنامه تولید روزانه ۱۸۰۰ دستگاه خودرو تأکید کرد و گفت: بخش عمده تعهدات معوق و نارضایتیهای موجود، میراث دورههای گذشته است که با برنامهریزی صورت گرفته در حال مرتفع شدن است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سایپانیوز، سید حامد عاملی با اشاره به اینکه بخشی از نارضایتیهای فعلی ناشی از تعهدات معوقهای است که در مدیریت های قبلی ایجاد شده، خواستار تلاش مضاعف برای تحقق برنامه و افزایش تولید شد و تاکید کرد: این معاونت آمادگی دارد برای رفع موانع تولید در سریعترین زمان ممکن همکاری و همراهی لازم را داشته باشد.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه سایپا اظهار کرد: در این شرایط سخت که سایپا نیز با مشکلاتی مواجه است، نادیده گرفتن زحمات این مجموعه غیرمنصفانه است. مسائل مطرحشده در صنعت خودرو، موضوعاتی اساسی و زیرساختی است که رفع همه آنها نیازمند زمان است.
معاون وزیر صمت افزود: همواره درباره رقابتی شدن صنعت و تولید صحبت میکنیم، اما رقابت واقعی تنها به ایجاد یک زنجیره تأمین قطعات و مونتاژ آنها محدود نمیشود، بلکه باید در کل زنجیره تأمین و تولید، رقابت به معنای واقعی شکل بگیرد. تلاشهای انجامشده در مجموعه سایپا برای حرکت در این مسیر و دستیابی به صنعتی رقابتی، قابل تقدیر است.
عاملی با تأکید بر اهمیت حفظ روند رو به رشد تولید در سایپا گفت: درخواست من این است که با انگیزه بیشتر، تعهد بالاتر و تلاش مضاعف، مجموعه سایپا به جایگاه شایسته خود برسد. مدیریت کنونی سایپا، بهویژه در سال جاری، تلاشهای قابل توجهی انجام داده است و باید این روند حفظ شود تا روند افزایش تولیدی که در ماه گذشته اتفاق افتاد همچنان ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: این معاونت در کنار تولیدکنندگان خودرو و شرکت سایپا است و تلاش میکند مشکلات در سریعترین زمان ممکن پیگیری و رفع شود.