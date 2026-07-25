به گزارش ایلنا؛ بانک توسعه تعاون با راهبرد اولویت‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی هدفمند را در دستور کار خود قرار داده است. شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد، به عنوان یکی از واحدهای فعال در صنعت کفپوش کشور، از ابتدای همکاری با این بانک در سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده و با تولید سالانه حدود ۲ میلیون مترمربع محصول و اشتغالزایی برای ۸۰ نیروی مستقیم، توانسته است علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به صادرات به کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق و پاکستان نیز دست یابد.

راهبرد بانک توسعه تعاون

واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند و تأمین مالی به موقع آنها، یکی از حساس‌ترین بخش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است. در این میان، بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد تخصصی پشتیبانی از بخش تعاون و بنگاه‌های خرد و متوسط، با درک صحیح از نیازهای واقعی تولیدکنندگان، راهبرد خود را بر «اولویت‌دهی به تولید» و «تأمین مالی هوشمندانه» استوار کرده است. این راهبرد نه تنها به معنای تزریق منابع مالی صرف نیست، بلکه به مفهوم همراهی پایدار با جریان تولید در مقاطع حساس اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین مصادیق این همراهی، تأمین «سرمایه در گردش» واحدهای تولیدی است. برخلاف تسهیلات سرمایه ثابت که صرفاً به خرید ماشین‌آلات و احداث زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد، تسهیلات سرمایه در گردش، نبض حیاتی کارخانه‌ها را در دست دارد و از تأمین مواد اولیه تا پرداخت حقوق کارگران را پوشش می‌دهد. در شرایطی که نوسانات ارزی و تورم، هزینه‌های تولید را به طور مستمر افزایش می‌دهد، اختلال در تأمین سرمایه در گردش می‌تواند واحدهای تولیدی را با بحران تعطیلی مواجه کند.

بانک توسعه تعاون با درک این ضرورت، در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از منابع خود را به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی اختصاص داده است. صنعت کفپوش کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و واحدهایی مانند شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد، با اتکا به حمایت‌های مستمر این بانک، نه تنها توانسته‌اند خطوط تولید خود را فعال نگه دارند، بلکه با توسعه بازارهای صادراتی، ارزآوری قابل توجهی برای کشور به ارمغان آورده‌اند. این موفقیت‌ها، گواهی بر کارآمدی راهبرد بانک در حمایت از تولیدکنندگانِ واقعی است.

تأمین سرمایه در گردش، کلید بقا و رقابت در صنعت کفپوش

صنعت موکت و کفپوش، یکی از صنایع وابسته به مسکن، عمران و دکوراسیون داخلی است که به دلیل ماهیت رقابتی و تنوع محصولات، نیاز مبرمی به نوسازی مستمر خطوط تولید و تأمین مواد اولیه با کیفیت دارد. شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد، به عنوان یکی از واحدهای پیشرو در این صنعت، از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول این سال‌ها با بهره‌گیری از خطوط تولید تکمیل و چاپ، توانسته است طیف گسترده‌ای از کفپوش‌های چاپی را تولید و روانه بازار کند.

علیرضا افروغ، مدیر این کارخانه، با اشاره به سابقه همکاری با بانک توسعه تعاون اظهار کرد: همکاری ما با بانک توسعه تعاون از سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ یعنی دقیقاً زمانی که در حال راه‌اندازی خط چاپ بودیم و نیاز مبرمی به تأمین سرمایه در گردش داشتیم. از آن سال تاکنون، به طور مستمر از تسهیلات این بانک بهره‌مند شده‌ایم و معمولاً سالانه بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان از بانک تسهیلات دریافت کرده‌ایم. امسال نیز ۸ میلیارد تومان (معادل ۸۰ میلیارد ریال) به ما تخصیص یافته است که مجموع تسهیلات دریافتی ما از ابتدای همکاری، به بیش از ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افروغ تأکید کرد: این تسهیلات که عمدتاً به صورت سرمایه در گردش پرداخت شده، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه، حفظ خط تولید و پرداخت حقوق کارگران داشته است. بدون این حمایت‌ها، تداوم تولید در شرایط پرنوسان اقتصادی بسیار دشوار بود.

از بازار داخلی تا صادرات؛ جهش تولید با پشتوانه همراهی بانک

اثربخشی تسهیلات سرمایه در گردش تنها به حفظ تولید خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در مواردی نظیر شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد، این حمایت‌ها زمینه‌ساز توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری نیز شده است. این کارخانه با تولید سالانه حدود ۲ میلیون مترمربع محصول، بخش عمده‌ای از تولید خود را به کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و سایر کشورهای آسیایی صادر می‌کند و مابقی نیز به تأمین نیاز بازار داخل اختصاص دارد.

مدیر کارخانه بیان کرد: کیفیت محصول و استفاده از مواد اولیه خوب، رمز موفقیت ما در بازارهای صادراتی بوده است. با حمایت بانک توسعه تعاون، توانسته‌ایم جایگاه مناسبی در بازارهای هدف کسب کنیم و سهم خود را در صادرات غیرنفتی افزایش دهیم.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه آینده، افزود: هم‌اکنون خط توسعه‌ای در حال احداث داریم که برای تکمیل آن، نیازمند تأمین سرمایه ثابت هستیم. امیدواریم با ادامه همکاری با بانک توسعه تعاون، بتوانیم این بخش را نیز به سرانجام برسانیم و گام مؤثری در افزایش ظرفیت تولید برداریم.

همچنین سعید سوری، مسئول فنی شرکت نیز که بالغ بر ۱۴ سال در این مجموعه مشغول به فعالیت است، در این زمینه خاطرنشان کرد: خدا را شکر که مجموعه ما روز به روز در حال پیشرفت بوده و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند و گسترش و پیشرفت مجموعه را بیش از پیش شاهد باشیم. حمایت بانک در این مسیر بسیار مؤثر بوده و ان‌شاءالله با تداوم آن، شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود.

تجربه موفق شرکت تولیدی موکت پردیس بافت یزد، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است. اعطای بیش از ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک توسعه تعاون، نه تنها از تعطیلی یک کارخانه فعال جلوگیری کرده، بلکه زمینه‌ساز تولید ۲ میلیون مترمربع کفپوش، اشتغال ۸۰ نیروی کار مستقیم و صادرات به چهار کشور همسایه شده است. این موفقیت، گواهی است بر اینکه راهبرد «اولویت‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط» در بانک توسعه تعاون، یک سیاست زودگذر نیست، بلکه رویکردی پایدار و اثربخش است که می‌تواند الگویی برای سایر صنایع کشور باشد. تداوم این حمایت‌ها، به ویژه در بخش سرمایه ثابت برای طرح‌های توسعه‌ای، می‌تواند جهشی مضاعف در تولید و اشتغالزایی ایجاد کند.

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