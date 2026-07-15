برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید ایران در شرکت سهامی بیمه ایران
همزمان با ایام سوگواری و در پاسداشت مقام شامخ امام شهید ایران، مراسمی معنوی و باشکوه با حضور دکتر علی جباری رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اعضای هیئتمدیره، معاونان، مدیران ستادی و جمعی از کارکنان این شرکت برگزار شد.
در این آیین، خانواده بزرگ بیمه ایران با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمانهای والای اسلام، انقلاب و شهیدان تجدید میثاق کرده و بر استمرار راه عزت، ایثار و خدمت صادقانه به مردم تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با قرائت آیاتی از کلامالله مجید، مرثیهسرایی، ذکر مصائب اهلبیت(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید ایران، فضای شرکت را آکنده از عطر معنویت، ولایتمداری و وفاداری به فرهنگ عاشورا ساختند.
دکتر علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران نیز در حاشیه این مراسم با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت بیمنت، سرمایه ماندگار نظام اسلامی است؛ اظهار داشت: خانواده بزرگ بیمه ایران همواره خود را خدمتگزار مردم و پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی میداند و در مسیر تحقق آرمانهای شهیدان، با تمام توان به ایفای مسئولیتهای ملی و اجتماعی خود ادامه خواهد داد.
گفتنی است؛ مراسم بزرگداشت امام شهید ایران جلوهای از همدلی، ایمان و وحدت در خانواده بزرگ بیمه ایران بود؛ حضوری که نشان داد این مجموعه، در کنار رسالت حرفهای خود، پاسداری از ارزشهای دینی، انقلابی و فرهنگ عاشورایی را وظیفهای ماندگار و افتخارآمیز میداند.