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رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران خبر داد؛

پرداخت بیش از ۲ همت خسارت به زیان‌دیدگان خودروهای آسیب دیده در جنگ رمضان

پرداخت بیش از ۲ همت خسارت به زیان‌دیدگان خودروهای آسیب دیده در جنگ رمضان
کد خبر : 1813683
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رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران گفت: کهن‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور در عملیاتی جهادی و در راستای پاسداشت عهد ۹۰ ساله خود با مردم، فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان را با شتابی بی‌سابقه به پیش می‌برد؛ به‌طوری‌که تا تاریخ ۲۱ تیرماه، فرآیند پرداخت خسارت بیش از ۲۵ هزار پرونده به پایان رسیده و این روند با حداکثر ظرفیت همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حوادث اخیر، ضمن تأکید بر اینکه بیمه ایران ستون استوار صنعت بیمه کشور در طول ۹۰ سال فعالیت حرفه‌ای است؛ تصریح کرد: مدیریت این بحران برای ما فراتر از یک وظیفه اداری، پاسداشت اعتماد ملی است و تا پایان رسیدگی به آخرین پرونده، با همان قوتی که در روزهای نخست آغاز کردیم، در کنار هموطنان خواهیم ماند.

دکتر جباری با اشاره به آمار عملیاتی روزانه این روند، حجم اقدامات صورت‌گرفته را در صنعت بیمه کشور کم‌نظیر خواند و افزود: شبکه کارشناسی و ارزیابی بیمه ایران با رویکردی جهادی، نزدیک به ۳۶ هزار مورد پرونده خسارت وارده به خودروها را ثبت و وارد چرخه رسیدگی کرده است. در این مسیر، کارشناسان متعهد ما موفق شده‌اند ارزیابی بیش از ۳۱ هزار مورد از این پرونده‌ها را به سرانجام برسانند که در پی آن، مبلغی بالغ بر ۲ همت از منابع شرکت بابت ۲۵ هزار پرونده قطعی‌شده به زیان‌دیدگان پرداخت گردیده است.

مدیرعامل بیمه ایران با تأکید بر اینکه زمان عاملی تعیین‌کننده برای امنیت روانی خانواده‌هاست، خاطرنشان کرد: این رکورد در ارزیابی و پرداخت خسارت، نشان‌دهنده یک چرخش عملیاتی بی‌همتا در تاریخ شرکت است؛ بااین‌حال، عملیات ما محدود به ارقام فعلی نیست و تمامی پرونده‌های باقی‌مانده نیز با اولویتِ سرعت، دقت و عدالت در حال رسیدگی است تا بار سنگین این خسارات به‌طور کامل از شانه‌های مردم برداشته شود.

دکتر جباری در بخش پایانی این گزارش راهبردی با بیان اینکه بیمه ایران به عنوان نهاد پیشرو تا حصول نتیجه نهایی در میدان حضور دارد، گفت: این عملکرد درخشان، برآمده از تجربه ۹۰ ساله‌ای است که به ما آموخته است چگونه در قلب بحران، نظم و عدالت را مدیریت کنیم. وی در پایان تأکید کرد: شبکه ارزیابی و پرداخت شرکت با تداوم تلاش‌های شبانه‌روزی، فرآیند خدمت‌رسانی را با همان جدیت و شتاب روزهای نخست ادامه خواهد داد تا بیمه ایران همچنان با اقتدار، ضامن آرامش و امنیت اقتصادی هموطنان باقی بماند.

 

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