به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی ستاد اربعین استان‌های مرزی شرکت سهامی بیمه ایران اظهار داشت: در آستانه برگزاری بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان، هماهنگی میان استان‌های مرزی، واحدهای اجرایی و بخش‌های عملیاتی شرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف ارائه خدمات سریع، منظم و در شأن زائران اربعین حسینی انجام شده است.

وی افزود: در این نشست، آخرین اقدامات و تمهیدات اجرایی، آمادگی استان‌های مرزی، هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، تجربیات سال‌های گذشته و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل تمامی واحدهای اجرایی برای استقرار و خدمت‌رسانی در مرزهای کشور تأکید شد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران تصریح کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای خانواده بیمه ایران است و همه ظرفیت‌های این شرکت در حوزه‌های فنی، پشتیبانی، فناوری، پاسخگویی، ارزیابی و پرداخت خسارت و خدمات میدانی برای پشتیبانی از عملیات اربعین به کار گرفته خواهد شد.

دکتر جباری خاطرنشان کرد: بیمه ایران با اتکا به سابقه، تجربه، گستره شبکه خدمات و سرمایه انسانی متخصص خود، تلاش می‌کند با ارائه خدماتی متمایز، سریع و باکیفیت، نقش مؤثری در آرامش خاطر زائران ایفا کرده و در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، حضوری فعال و مسئولانه در عملیات بزرگ اربعین حسینی داشته باشد.

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