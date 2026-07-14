دکتر علی جباری خبر داد؛
بسیج تمامی ظرفیتهای بیمه ایران برای خدمترسانی شایسته به زائران اربعین حسینی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای اجرای عملیات بیمه اربعین، از بسیج تمامی ظرفیتهای فنی، اجرایی و پشتیبانی بیمه ایران برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی ستاد اربعین استانهای مرزی شرکت سهامی بیمه ایران اظهار داشت: در آستانه برگزاری بزرگترین اجتماع معنوی جهان، هماهنگی میان استانهای مرزی، واحدهای اجرایی و بخشهای عملیاتی شرکت از اهمیت ویژهای برخوردار است و تمامی برنامهریزیها با هدف ارائه خدمات سریع، منظم و در شأن زائران اربعین حسینی انجام شده است.
وی افزود: در این نشست، آخرین اقدامات و تمهیدات اجرایی، آمادگی استانهای مرزی، هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای ذیربط، تجربیات سالهای گذشته و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات بیمهای مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل تمامی واحدهای اجرایی برای استقرار و خدمترسانی در مرزهای کشور تأکید شد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران تصریح کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای خانواده بیمه ایران است و همه ظرفیتهای این شرکت در حوزههای فنی، پشتیبانی، فناوری، پاسخگویی، ارزیابی و پرداخت خسارت و خدمات میدانی برای پشتیبانی از عملیات اربعین به کار گرفته خواهد شد.
دکتر جباری خاطرنشان کرد: بیمه ایران با اتکا به سابقه، تجربه، گستره شبکه خدمات و سرمایه انسانی متخصص خود، تلاش میکند با ارائه خدماتی متمایز، سریع و باکیفیت، نقش مؤثری در آرامش خاطر زائران ایفا کرده و در کنار سایر دستگاههای خدمترسان، حضوری فعال و مسئولانه در عملیات بزرگ اربعین حسینی داشته باشد.