همه سر قراریم؛ قرار همدلی برای پایداری برق

تابستان امسال نیز مثل هر سال، همزمان با بالا رفتن مصرف برق، مسئله ناترازی و فشار بر شبکه دوباره به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها، کسب‌وکارها و صنایع تبدیل شده است. گزارش‌هایی که طی سال‌های گذشته در خصوص خاموشی‌ها منتشر شده نشان می‌دهد که پیامد این وضعیت فقط محدود به قطعی برق در خانه‌ها نیست؛ بلکه از اختلال در فعالیت مغازه‌ها و ادارات گرفته تا کند شدن تولید در واحدهای صنعتی و افزایش هزینه‌های اقتصادی، زندگی روزمره مردم و کسب‌وکارها را تحت فشار قرار می‌دهد.

در همین چارچوب، شرکت توانیر در هفته‌های اخیر تلاش کرده با تکیه بر مدیریت مصرف و اطلاع‌رسانی عمومی، شبکه را از پیک مصرف عبور دهد. یکی از مهم‌ترین پیام‌های این دوره، پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» است؛ کمپینی که می‌خواهد به جای تکیه بر دستورهای خشک و مستقیم، مشارکت مردم را به یک توافق جمعی برای پایداری برق تبدیل کند.

این پویش بر یک اصل ساده استوار است: پایداری برق که زندگی همگان و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مسئله‌ای است که در شرایط فعلی با یک تلاش همگانی حل می‌شود. خانه‌ها، مغازه‌ها، ادارات، صنایع و دستگاه‌ها همه می‌توانند در حل این مشکل نقش قابل توجه‌ای داشته باشند و اگر هر بخش نقش خود را با مصرف بهینه ایفا کند، فشار بر شبکه در ساعات اوج کمتر خواهد شد.

فشار گرما بر شبکه و سختی خاموشی برای مردم

افزایش مصرف برق در روزهای گرم، به‌ویژه با رشد استفاده از وسایل سرمایشی، در سال‌های اخیر بارها شبکه را به مرز ناترازی رسانده است. در گزارش‌های داخلی منتشرشده از سوی رسانه‌های اقتصادی و صنعتی نیز آمده که در برخی مناطق، ساعات اوج مصرف از شب به روز منتقل شده و رشد مصرف در روزهای پایانی خرداد و تیرماه به‌طور محسوس افزایش یافته است.

اما ماجرا فقط یک مسئله فنی نیست. خاموشی‌های پراکنده و قطعی برق، برای مردم هزینه‌های واقعی دارد؛ از اختلال در کار روزانه و از کار افتادن وسایل سرمایشی در گرمای شدید گرفته تا آسیب به مشاغل خرد، وقفه در فعالیت سازمان‌ها و مراکز درمانی، زیان به صنایع و حتی فشار روانی بر خانواده‌ها. برای کسبه و فروشندگان، قطع برق می‌تواند به معنای از دست رفتن مشتری و کاهش درآمد روزانه باشد که با توجه به اختلال‌هایی که در چند ماه گذشته به دلیل جنگ رخ داده، تحمل این مشکل برای کسب‌وکارهای خرد بسیار دشوار شده است. برای صنایع، توقف چندساعته یا چندروزه تولید، به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تمام‌شده منجر می‌شود، موضوعی که می‌تواند بر قیمت نهایی کالاهای تولید شده تأثیر محسوسی بگذارد. گذشته از همه این موارد، تحمل گرما در این روزهای تابستانی نیز تجربه‌ای است که خانواده‌ها با دشواری طاقت‌فرسای آن ناآشنا نیستند.

همین واقعیت‌هاست که ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف را برجسته می‌کند؛ چرا که هر درجه صرفه‌جویی، در مقیاس ملی به کاهش فشار بر شبکه کمک می‌کند.

توانیر در خط مقدم، مردم در ادامه مسیر

در روزهای دشوار اخیر که بخشی از زیرساخت‌ها آسیب دید و حفظ پایداری شبکه نیازمند تلاش مضاعف و شبانه‌روزی نیروهای صنعت برق بود، نقش توانیر بیش از پیش دیده شد. کارشناسان و نیروهای عملیاتی این صنعت، در شرایطی کار کردند که روشن ماندن چراغ خانه‌ها و استمرار برق در نقاط مختلف کشور به مسئله‌ای حیاتی بدل شده بود.

همین تجربه، به گفته مسئولان، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به زحمات این مجموعه شد. حالا پیام اصلی این است که تداوم روشنایی، فقط با تلاش صنعت برق ممکن نیست؛ اینجا مردم هم باید وارد میدان شوند. کمپین «۲۵ درجه قرار همدلی» نیز بر همین منطق بنا شده است. در این نگاه، پایداری برق فقط یک موضوع فنی یا اداری نیست، بلکه یک مسئولیت مشترک اجتماعی است.

همدلی با شبکه، همدلی با اقتصاد کشور

اهمیت این موضوع فقط به رفاه روزمره محدود نمی‌شود. برق، ستون فقرات بخش بزرگی از اقتصاد کشور است و هر اختلالی در آن، از تولید تا توزیع و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین وقتی کمپین بر واژه همدلی تأکید می‌کند، در واقع از یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گوید.

در روزهای گرم پیش‌رو، پایداری برق فقط مسئولیت یک بخش نیست؛ خانه‌ها، مغازه‌ها، ادارات، صنایع و دستگاه‌ها همه سهم دارند. و اگر قرار است شبکه از هفته‌های اوج مصرف عبور کند، این عبور بدون مشارکت مردم ممکن نخواهد بود. در همین چارچوب است که پیام همدلی در شعار «۲۵ درجه قرار همدلی» معنای واقعی پیدا می‌کند؛ هر درجه صرفه‌جویی، یک قدم برای پایداری و یک توافق جمعی برای این است که چراغ خانه‌ها روشن بماند و چرخ زندگی و اقتصاد از حرکت نایستد.

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