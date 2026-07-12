بزرگترین تشییع جهان؛ رفراندومی برای پایان دوران مداخلات خارجی
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی در تحلیل خود گفت: دلیل اصلی دشمنی آمریکا با مردم ایران، همین بیداری و ارادهی راسخی است که در سالهای اخیر شکل گرفته است و این حضور میلیونی در واقع پاسخی قاطع به سیاستهای تحمیلی واشنگتن است.
عباس ماهیان پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و فعال رسانه، در تحلیل جامع از ریشههای مداخلات مستمر و نظاممند ایالات متحده در ایران، با اشاره به الگوی تکرارشونده جنایات این دولت، اظهار داشت: دولت سارق آمریکا در دهههای اخیر، صرفاً به دنبال تغییرات سطحی در ساختار سیاسی نبوده، بلکه در حقیقت پروژهای بلندمدت برای سرقت سیاسی و اقتصادی را دنبال کرده است تا از این طریق، منابع ملی ایران را به نفع شرکتهای خود تصاحب کند.
وی با تحلیل کودتا و ابزارهای نفوذ گفت: آمریکا در سالهای اخیر از طریق کودتا، فشارهای اقتصادی، جنگهای چندوجهی و تلاش برای تضعیف اراده ملی، درصدد بود تا حق تعیین سرنوشت مردم ایران را سلب کرده و با ایجاد گسست میان حاکمیت و ملت، بستر مناسبی برای تصاحب ثروتها و نفوذ سیاسی در منطقه فراهم آورد.
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی تأکید کرد: از منظر حقوقی، این اقدامات در واقع تلاشی برای سلب مشروعیت مردمی و نقض آشکار حق حاکمیت ملی است که در منشورهای بینالمللی بر آن تأکید شده و هرگونه مداخله در این راستا، غیرقانونی و محکوم است.
ماهیان در ادامه با تحلیل ابعاد اجتماعی و سیاسی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: این رویداد فراتر از یک مراسم مذهبی، به یک بیانیهی سیاسی و رفراندوم مردمی تبدیل شد که ارادهی ملی را به نمایش گذاشت و حمایت تمامقد مردم ایران و جامعهی شیعه را از رهبر جدید، آیتالله سید مجتبی خامنهای تثبیت کرد.
وی با اشاره به دادههای میدانی و رسمی، بیان کرد: بر اساس تحلیلهای دقیق از تردد وسایل نقلیه، ناوگان حملونقل عمومی و مترو، تراکم گوشیهای فعال در نقاط تجمع و آمارهای رسمی دولت عراق در نجف و کربلا، حدود ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند که این حجم بیسابقه از مشارکت، این رویداد را به بزرگترین مراسم تشییع در تاریخ جهان تبدیل کرده است.
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی در تحلیل خود گفت: دلیل اصلی دشمنی آمریکا با مردم ایران، همین بیداری و ارادهی راسخی است که در سالهای اخیر شکل گرفته است و این حضور میلیونی در واقع پاسخی قاطع به سیاستهای تحمیلی واشنگتن است.
وی اظهار داشت: مردم با رهبری امام خمینی (ره) و در ادامه مسیر امام خامنهای (شهید)، به دوران خودسری و سرقتهای سیستماتیک آمریکاییها در خاک ایران پایان دادند و این تحول بنیادین، اساس قدرت استعماری را در منطقه به لرزه درآورده است.
ماهیان در پایان خاطرنشان کرد: حضور میلیونی اخیر در خیابانها و حرمهای مقدس، پیامی روشن و صریح به جهان بود که این ملت هرگز اجازه نخواهد داد استقلال، کرامت و سرنوشتش دوباره به بازیچه سیاستهای استعماری تبدیل شود و ارادهی مردم ایران در تعیین مسیر آینده، بر هرگونه توطئه خارجی برتری دارد.