به گزارش ایلنا، محمود کاظمی در حاشیه بازدید از موکب‌های مستقر در قم اظهار داشت: هلدینگ بین‌المللی توسعه صنعت و معدن غدیر به منظور خدمت‌رسانی به زائرین و مجاورین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، تمامی توان پشتیبانی خود را برای مدیریت آشپزخانه‌ها و مواکب خدمت‌رسان به کار گرفته است.

وی با اشاره به گستردگی عملیات اجرایی این مجموعه افزود: در حال حاضر ۱۳ آشپزخانه مجهز تحت پشتیبانی این هلدینگ در حال پخت غذا بوده و ۱۳ موکب در سطح استان و حریم شهر قم، وظیفه توزیع اقلام رفاهی و پذیرایی از زائران را بر عهده دارند.

کاظمی با تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم در مراسم بدرقه آقای شهید ایران، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که مردم عزیز در این مراسم سنگ تمام گذاشتند. امیدواریم با استمرار این حضور باشکوه در مراسم پیش‌رو، بار دیگر شاهد نمایش اقتدار و اتحاد ملت در برابر توطئه‌های دشمنان باشیم

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