چطور در کلش آف کلنز اکانت جدید بسازیم؟ آموزش ۰ تا ۱۰۰

ساخت اکانت جدید در کلش آف کلنز از طریق Supercell ID انجام می‌شود و به حذف بازی یا پاک‌کردن اطلاعات گوشی نیازی ندارد. کافی است ابتدا دهکده فعلی را به یک ایمیل در دسترس متصل کنید، از حساب خارج شوید، گزینه بازی بدون Supercell ID را بزنید و دهکده تازه‌ای بسازید. سپس اکانت جدید را با ایمیلی متفاوت ذخیره کنید. در ادامه، تمام مراحل ایجاد، اتصال و جابه‌جایی میان چند اکانت را بدون به‌خطرانداختن دهکده اصلی توضیح می‌دهیم.

چرا یک اکانت جدید کلش بسازیم؟

داشتن حساب دوم برای تجربه دوباره مراحل ابتدایی، آزمایش ترکیب‌های مختلف، کمک به کلن یا مدیریت یک دهکده مخصوص وار کاربرد دارد. کلش آف کلنز اجازه می‌دهد چند حساب را روی یک دستگاه نگه دارید و از داخل بازی میان آن‌ها جابه‌جا شوید؛ اما بهتر است هر دهکده به Supercell ID و ایمیل قابل دسترس خودش متصل باشد.

قبل از ساخت حساب جدید چه کار کنیم؟

مهم‌ترین کار، ذخیره دهکده فعلی است. اگر بدون اتصال حساب اصلی از آن خارج شوید، ممکن است برای بازیابی دهکده با مشکل روبه‌رو شوید.

مورد لازم دلیل اهمیت ایمیل جداگانه دریافت کد ورود حساب جدید اتصال حساب اصلی جلوگیری از گم‌شدن دهکده فعلی نسخه به‌روز بازی نمایش درست گزینه‌های Supercell ID دسترسی به ایمیل‌ها ورود و تغییر سریع حساب

وارد تنظیمات شوید و وضعیت Supercell ID را بررسی کنید. اگر عبارت Connected یا متصل را می‌بینید، دهکده شما ذخیره شده است. در غیر این صورت، گزینه اتصال را انتخاب کنید، ایمیل خود را وارد کرده و کد تأیید ارسال‌شده را در بازی بنویسید.

مراحل ساخت اکانت جدید در کلش آف کلنز

پس از اطمینان از ذخیره حساب فعلی، مراحل زیر را انجام دهید:

وارد دهکده اصلی شوید و Settings را باز کنید. روی گزینه Connected مربوط به Supercell ID بزنید. آیکون چرخ‌دنده را انتخاب کرده و Log Out را بزنید. در صفحه شروع، Play without Supercell ID را انتخاب کنید. بازی جدید را آغاز کرده و آموزش اولیه را پشت سر بگذارید. پس از ورود به دهکده، دوباره Settings را باز کنید. زیر بخش Supercell ID گزینه Disconnected یا Register Now را بزنید. ایمیلی متفاوت از حساب قبلی وارد کنید. کد تأیید ارسال‌شده به ایمیل را در بازی ثبت کنید.

اکنون دهکده جدید به حسابی مستقل متصل شده است. Supercell ID رمز عبور ثابت ندارد و ورود با کدی انجام می‌شود که به ایمیل شما ارسال خواهد شد. نام بعضی دکمه‌ها ممکن است با توجه به زبان یا نسخه بازی کمی متفاوت باشد.

چگونه بین چند اکانت کلش اف کلنز جابه‌جا شویم؟

برای تغییر حساب، وارد Settings و سپس Supercell ID شوید. گزینه جابه‌جایی حساب یا Log Out را بزنید و از فهرست حساب‌های ذخیره‌شده، دهکده موردنظر را انتخاب کنید.

هنگام اولین ورود، گزینه Remember me on this device را فعال کنید تا دفعات بعد به واردکردن کد نیاز نداشته باشید. بهتر است نام، تگ بازیکن، ایمیل و نام کلن هر دهکده را نیز در محلی امن ثبت کنید.

اشتباهات رایج هنگام ایجاد حساب دوم کلش

پاک‌کردن اطلاعات بازی، حذف برنامه یا تغییر مداوم حساب Google Play و Game Center برای ساخت اکانت جدید ضروری نیست. روش رسمی، استفاده از Supercell ID داخل بازی است.

هرگز کد تأیید را برای دیگران ارسال نکنید؛ زیرا این کد امکان ورود به حساب را فراهم می‌کند. استفاده از ایمیل موقت، فراموش‌کردن ایمیل و متصل‌کردن اشتباه دهکده جدید به حساب قبلی نیز بازیابی اکانت را دشوار می‌کند.

قبل از خروج از هر دهکده، مطمئن شوید عبارت Connected نمایش داده می‌شود. همچنین از خریدوفروش اکانت یا تحویل کامل ایمیل آن به افراد ناشناس خودداری کنید.

چگونه در اکانت جدید کلش سریع‌تر پیشرفت کنیم؟

در شروع بازی، جم‌های رایگان را برای بازکردن سازنده‌های بیشتر نگه دارید و آن‌ها را صرف پایان‌دادن ارتقاهای کوتاه نکنید. تهیه جم کلش آف کلنز زمانی منطقی‌تر است که هدف مشخصی مانند آزادکردن سازنده یا تکمیل یک ارتقای مهم داشته باشید.

پس از فعال‌شدن بخش فصل، خرید بلیط طلایی کلش می‌تواند از طریق پاداش‌ها، آیتم‌های جادویی و مزایای فصلی به پیشرفت منظم‌تر دهکده کمک کند. البته بهتر است ابتدا با ساختمان‌ها، نیروها و روش مدیریت منابع آشنا شوید.

برای تهیه محصولات و آیتم‌های بازی نیز می‌توانید گزینه‌های موجود در لوکو ایران را بررسی کنید. هنگام ثبت سفارش، حتماً تگ بازیکن و حساب مقصد را کنترل کنید تا محصول برای دهکده دیگری فعال نشود.

جمع‌بندی

برای ایجاد حساب دوم، ابتدا دهکده فعلی را به Supercell ID متصل کنید، از آن خارج شوید و بازی جدید را بدون Supercell ID آغاز کنید. سپس دهکده تازه را با یک ایمیل متفاوت ذخیره کنید.

با این روش می‌توانید چند اکانت را روی یک گوشی مدیریت کنید، بدون آنکه پیشرفت حساب اصلی از بین برود. دسترسی دائمی به ایمیل، محافظت از کد ورود و مصرف حساب‌شده منابع، مهم‌ترین نکاتی هستند که پس از ساخت حساب باید رعایت کنید.

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