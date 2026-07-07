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حضور مدیران و کارکنان بانک ملت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب - بازدید مدیرعامل از روند خدمت رسانی به مردم در موکب‌ها

حضور مدیران و کارکنان بانک ملت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب - بازدید مدیرعامل از روند خدمت رسانی به مردم در موکب‌ها
کد خبر : 1809985
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مدیران و کارکنان بانک ملت همراه با خیل عظیم عزاداران و تشییع کنندگان، در مراسم تاریخی بدرقه قائد شهید امت حضور یافتند و به ساحت آن امام مجاهد شهید، ادای احترام کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت نیز با همراهی اعضای هیات مدیره از موکب های پذیرایی این بانک در مسیر برگزاری مراسم بازدید و ضمن قدردانی از دست اندرکاران و عوامل اجرایی، بر ارائه خدمات مطلوب و تمهیدات لازم در میزبانی شایسته تاکید کرد.

براساس این گزارش ۴ موکب و ۸ ایستگاه پذیرایی، استراحتگاه موقت، وضوخانه و محل اقامه نماز از جمله خدمات بانک ملت در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید انقلاب بود.

 

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