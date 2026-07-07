به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت نیز با همراهی اعضای هیات مدیره از موکب های پذیرایی این بانک در مسیر برگزاری مراسم بازدید و ضمن قدردانی از دست اندرکاران و عوامل اجرایی، بر ارائه خدمات مطلوب و تمهیدات لازم در میزبانی شایسته تاکید کرد.