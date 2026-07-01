همافزایی ارتش و منطقه آزاد سرخس؛ گامی بلند در مسیر توسعه اقتصادی شمال شرق کشور
در اقدامی راهبردی که نویدبخش جهشی بزرگ در توسعه اقتصادی و لجستیکی شمال شرق ایران است، تعامل سازنده میان قرارگاه منطقهای شمال شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس وارد فاز عملیاتی جدیدی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزادتجاری صنعتی سرخس، امیر سرتیپ ستاد رضا آذریان، مدیر بنیاد تعاون آجا در شمال شرق کشور و تعدادی از معاونان این بنیاد، از زیرساختهای منطقه آزاد سرخس بازدید و بر نقش کلیدی این منطقه در معادلات ترانزیتی و اقتصادی کشور تأکید کردند.
امیر رضا آذریان با اشاره به ظرفیتهای بینظیر ژئوپلیتیک سرخس، آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری در توسعه زیرساختهای لجستیکی و پیشبرد اهداف اقتصادی این منطقه اعلام کرد.
وی با تأکید بر اینکه امنیت و اقتصاد در کنار یکدیگر معنا مییابند تصریح کرد که ارتش با تمام توان در کنار دستگاههای اجرایی قرار دارد تا مسیر توسعه این منطقه استراتژیک هموارتر شود.
نقشآفرینی ارتش در توسعه؛ ظرفیتی طلایی برای سرمایهگذاری در ادامه دکتر محسن پوراحمدی، عضو هیئتمدیره، قائممقام مدیرعامل و معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد سرخس، ضمن استقبال از نگاه راهبردی فرماندهی ارتش، تعامل موجود را فرصتی کمنظیر دانست.
پوراحمدی با بیان اینکه همکاری دو سازمان، پیوندی میان امنیت پایدار و شکوفایی اقتصادی است خاطرنشان کرد: حضور و حمایت ارتش، علاوه بر تقویت بنیانهای امنیتی، میتواند در حوزههای لجستیک و تسریع در فرآیندهای توسعهای، کاتالیزوری قوی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
قائممقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس با تأکید بر همافزایی دوجانبه افزود: با تکیه بر ظرفیتهای ارتش و زیرساختهای فراهم شده در این منطقه، شاهد ایجاد بستری امن و پایدار برای فعالیتهای تجاری خواهیم بود که نتیجه آن مستقیماً در معیشت مردم منطقه و رشد شاخصهای اقتصادی کشور نمود پیدا خواهد کرد.
چشمانداز همکاریهای دوجانبه این بازدید و اعلام آمادگی متقابل، نقطه عطفی در تاریخ تحولات اقتصادی سرخس محسوب میشود. کارشناسان معتقدند ورود ارتش به حوزه همکاریهای اقتصادی و لجستیکی، نه تنها سرعت اجرای پروژههای زیرساختی را افزایش میدهد، بلکه با ایجاد اطمینان خاطر در سرمایهگذاران، سرخس را به قطب ترانزیتی و لجستیکی شماره یک در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب تبدیل خواهد کرد.
این تعامل راهبردی، الگویی موفق از همافزایی نهادی برای تحقق اهداف کلان کشور در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است.