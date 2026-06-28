برگزاری شانزدهمین رویداد سرمایهگذاری در استارتآپهای توجیهپذیر؛ آغاز قدرتمند رویدادهای سرمایهگذاری سال ۱۴۰۵
شانزدهمین رویداد سرمایهگذاری در استارتآپهای توجیهپذیر، به عنوان نخستین رویداد تخصصی سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۵، با حضور جمعی از سرمایهگذاران، کارآفرینان، صاحبان صنایع، منتورها و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این رویداد با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی استارتآپها و پروژههای دارای توجیه اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط مستقیم میان صاحبان ایده و سرمایهگذاران فراهم کرد و بار دیگر نشان داد که سرمایهگذاری هوشمند، مهمترین موتور محرک توسعه کسبوکارهای نوآورانه است. در این همایش 35 طرح نوآورانه مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها 4 طرح جهت ورود به فرآیند توجیهی و سرمایه گذاری انتخاب شدند.
یکی از چهرههای شاخص این رویداد، دکتر امیر مسعود مددی، رئیس خانه دیجیتال مارکتینگ ایران و رئیس شورای منتورینگ رویداد بود که نقش مؤثری در هدایت فرآیند ارزیابی، منتورینگ و آمادهسازی تیمهای حاضر ایفا کرد. وی با تکیه بر تجربه خود در حوزه توسعه کسبوکار، بازاریابی راهبردی و ارزیابی اقتصادی پروژهها، بر این باور است که موفقیت یک استارتآپ تنها به داشتن یک ایده خلاقانه محدود نمیشود، بلکه برخورداری از مدل کسبوکار پایدار، برنامه بازاریابی دقیق، تیم توانمند و قابلیت جذب سرمایه، عوامل تعیینکننده در مسیر رشد آن هستند.
دکتر مددی در سالهای اخیر با هدایت فرآیندهای منتورینگ و ارزیابی دهها پروژه سرمایهگذاری، تلاش کرده است فاصله میان صاحبان ایده و سرمایهگذاران را کاهش داده و زمینه تبدیل ایدههای ارزشمند به کسبوکارهای موفق را فراهم کند. بسیاری از فعالان این حوزه، نگاه دقیق، رویکرد علمی و تمرکز ایشان بر شاخصهای اقتصادی و بازار را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت رویدادهای سرمایهگذاری میدانند.
در این دوره نیز طرحهای منتخب پس از طی مراحل مختلف ارزیابی، تحلیل مالی، بررسی بازار، امکانسنجی سرمایهگذاری و جلسات منتورینگ، در حضور سرمایهگذاران ارائه شدند و مذاکرات اولیه برای همکاری و تأمین مالی تعدادی از پروژهها شکل گرفت.
دکتر مددی ابراز امیدواری کردند که برگزاری مستمر چنین نشستهایی بتواند ضمن افزایش نرخ موفقیت استارتآپها، زمینه هدایت سرمایههای بخش خصوصی به سمت پروژههای مولد و دانشبنیان را فراهم کرده و نقش مؤثری در توسعه اقتصاد نوآوری کشور ایفا کند.