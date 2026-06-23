خبر خوب برای سهامداران؛ سود بانک ملت در پایان سال مالی 1404 با جهش 90 درصدی به 261 همت رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1404، این بانک که با سرمایه 3،382 هزار میلیارد ریالی به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور فعالیت می کند، در سال مالی گذشته، 771 ریال سود خالص برای هر سهم محقق کرد که این رقم در مقایسه با سود 406 ریالی هر سهم در سال مالی 1403، حدود 90 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، سود ناخالص بانک ملت نیز از ۷۵۱،۶۴4 میلیارد ریال(75 همت) در پایان سال 1403 با جهشی 85 درصدی به ۱،۳۸۷،۸۰۱ میلیارد ریال(139 همت) در پایان سال 1404 رسیده است.

بر این اساس، سود عملیاتی وبملت از ۱،۷۶۴،۲۱7 میلیارد ریال(176 همت) در پایان سال 1403 به ۲,۹۲۵,۸۸4 میلیارد ریال(293 همت) در سال 1404 رسیده که رشدی 66 درصدی را تجربه کرده است.

همچنین درآمد عملیاتی بانک ملت نیز در سال 1404 در حالی از ۳،۱۳۳،۴۱۴ میلیارد ریال(313 همت) عبور کرده که در مقایسه با ۱،۸۰۵،۱۲9 میلیارد ریال(181 همت) سال ماقبل، افزایشی معادل 74 درصد را نشان می دهد.

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