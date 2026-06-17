گزارش دیدار مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

در راستای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و صنعتی و با هدف انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک، مهندس حامدی، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، با دکتر سمیعی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، در محل این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این بازدید، مهندس حامدی از دانشکده مهارت و واحدهای تولیدی مستقر در آن بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، امکانات آموزشی و فعالیت‌های مهارت‌محور این مجموعه قرار گرفت.

در ادامه و با توجه به مذاکرات و هماهنگی‌های انجام‌شده در جلسات پیشین، ساختمان مشترک «مرکز رشد توسعه فناوریهای تخصصی حوزه فولاد» با هدف استقرار واحدهای فناور دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان، با حضور و توسط مهندس حامدی افتتاح شد. این مرکز با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، حمایت از ایده‌های فناورانه و توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه صنایع فولادی راه‌اندازی شده است.

پس از مراسم افتتاح، نشست مشترک مدیران شرکت فولاد شاهرود و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد و موضوعات مرتبط با همکاری‌های دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، مهندس حامدی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه، خواستار استفاده حداکثری از توانمندی‌های دانشگاه در مسیر تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت فولاد شاهرود شد. وی با اشاره به اهمیت موضوع جانشین‌پروری در صنایع بزرگ، این موضوع را از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای راهبردی شرکت فولاد برشمرد و اظهار داشت: «انتظار داریم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و مهارتی خود، نقش مؤثری در تربیت نیروهای متخصص و آماده‌سازی نسل آینده مدیران و کارشناسان صنعت فولاد ایفا کند تا شرکت در این حوزه به خودکفایی و پایداری دست یابد.»

مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود همچنین به اهمیت سلامت روح و روان کارکنان از منظر مدیریتی اشاره کرد و گفت: «سلامت روانی و آرامش ذهنی سرمایه انسانی برای مجموعه فولاد از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و ما در شرکت فولاد شاهرود تمامی ظرفیت‌های خود را برای ارتقای سطح سلامت روحی و روانی کارکنان به کار خواهیم گرفت.»

وی در ادامه با توجه به اهمیت این موضوع، از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود درخواست کرد تا با بهره‌گیری از اساتید، متخصصان و مشاوران حوزه سلامت روان، شرکت فولاد شاهرود را در اجرای برنامه‌های تخصصی و اثربخش در این زمینه یاری رساند.

در پایان این نشست، طرفین ضمن تأکید بر ضرورت گسترش تعاملات صنعت و دانشگاه، بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های آموزش، پژوهش، فناوری، نوآوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای سلامت کارکنان توافق کردند. این دیدار را می‌توان گامی مؤثر در جهت تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه و بسترسازی برای توسعه پایدار، نوآوری و توانمندسازی سرمایه انسانی در منطقه دانست.

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