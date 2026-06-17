ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن آشنایی با زیرساخت‌های تولید، طراحی و توسعه محصولات بومی خودروسازی کرمان موتور، از بخش‌های مختلف زنجیره تولید و تأمین کرمان موتور بازدید به عمل آورد. در این برنامه، خطوط تولید بدنه و تزئینات خودروهای ایگل و شدو و همچنین شرکت‌های فعال در حوزه ساخت قطعات مورد بررسی قرار گرفت.

این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های مهندسی، تحقیق و توسعه، داخلی‌سازی و توانمندی‌های صنعتی گروه خودروسازی کرمان موتور انجام شد؛ مجموعه‌ای که طی سال‌های اخیر توسعه محصولات بومی را به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت خود دنبال کرده است.

در جریان این بازدید، آخرین مراحل تولید خودروی هاچ‌بک ملی شدو نیز به معاون آموزشی وزارت علوم معرفی شد. این محصول که بهمن سال ۱۴۰۴ با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور رونمایی شد، جدیدترین خودروی بومی کرمان موتور به شمار می‌رود که تمام مراحل طراحی، توسعه مهندسی و صنعتی‌سازی آن توسط متخصصان ایرانی و بر پایه پلتفرم اختصاصی PS1 کرمان موتور انجام شده است.

کرمان موتور با در اختیار داشتن دانش فنی کامل پلتفرم اختصاصی خود، طی سال‌های اخیر توسعه محصولات بومی را با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان داخلی دنبال کرده است. تولید خودروهای ایگل و شدو بر روی این پلتفرم، نمونه‌ای از رویکرد این شرکت در توسعه فناوری، افزایش داخلی‌سازی و ارتقای توان طراحی و مهندسی در صنعت خودرو کشور محسوب می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه این بازدید از بخش‌های مختلف زنجیره تأمین و ساخت قطعات نیز دیدن کرد و در جریان همکاری‌های صنعتی و ظرفیت‌های موجود برای ارتباط مؤثرتر میان دانشگاه، مراکز علمی و صنعت خودرو قرار گرفت.

گروه خودروسازی کرمان موتور در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، طراحی محصول، توسعه پلتفرم و افزایش سهم ساخت داخل، تلاش کرده است مسیر توسعه محصولات بومی را با اتکا به دانش فنی داخلی و ظرفیت مهندسان ایرانی دنبال کند؛ مسیری که با تولید خودروهای ایگل و شدو وارد مرحله جدیدی شده است.

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