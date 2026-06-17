مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

به گزارش ایلنا، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در نظر دارد به منظور‌ انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی با تجربه و آموزش دیده با مدرک متناسب و مرتبط با نوع فعالیت و به تعداد کافی، در تمام رده های شغلی مورد نیاز در کارخانه احیا اردکان واقع در استان یزد اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید.

شرکت‌کنندگان موظف‌اند به‌منظور شرکت در مناقصه، یک فقره ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ 12 میلیارد ریال به نفع شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به شناسه ملی 10102906939 و شماره حساب 120045170001 (بانک تجارت) ارائه دهند. تضمین شرکت در مناقصه فاقد اعتبار یا ناقص موجب رد پیشنهاد خواهد شد.

واجدین شرایط می توانند پیشنهادات خود را (طبق فایل پیوست) در سه پاکت جداگانه پاکات: الف (تضمین ) ب (پیشنهادات فنی و رزومه شرکت) ، ب (پیشنهاد مالی)، سربسته و ممهور به مهر شرکت به همراه آدرس و شماره تلفن از تاریخ درج آگهی 1405/03/26 الی 1405/04/02 به آدرس دفتر این شرکت : تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی ، کوچه 34 ، پلاک 1 طبقه 2 کدپستی 1516739716 ارسال نمایند.

پیشنهادهای فاقد تضمین و امضا و مهر رسمی شرکت، ناقص یا خارج از مهلت مقرر، بررسی نخواهد شد و تمامی صفحات فایل پیوست (مدارک مناقصه) می بایست مهر و امضا گردد.

در صورت وجود ابهام و جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل پیوست با شماره تلفن 09916695701 تماس حاصل فرمایید.

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