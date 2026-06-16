واسپاری کرمان موتور به دنبال توسعه فروش آنلاین خودرو

وی افزود: دریافت مجوز از بانک مرکزی نقطه عطف مهمی در فعالیت‌های شرکت بود و زمینه را برای توسعه خدمات فروش اقساطی خودرو و افزایش سطح اعتماد مشتریان فراهم کرد. در سال‌های اخیر نیز با افزایش سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش دامنه خدمات، واسپاری کرمان موتور توانسته جایگاه قابل توجهی در حوزه فروش لیزینگی خودرو به دست آورد.

قائم‌مقام واسپاری کرمان موتور با بیان اینکه این شرکت بازوی تخصصی فروش اقساطی محصولات کرمان موتور محسوب می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محصولات کرمان موتور از طریق واسپاری کرمان موتور قابلیت عرضه به صورت اقساطی را دارند و مشتریان می‌توانند با شرایط مناسب نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

باقری یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این شرکت را ارائه خدمات یکپارچه با کرمان موتور عنوان کرد و گفت: مشتریانی که از طریق واسپاری کرمان موتور اقدام به خرید خودرو می‌کنند، در عمل همان خدماتی را دریافت خواهند کرد که مشتریان خرید مستقیم از کرمان موتور دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، تمامی خدمات پس از فروش، پشتیبانی، گارانتی و خدمات مرتبط با خودروها بدون هیچ تفاوتی در اختیار خریداران قرار می‌گیرد و این موضوع اطمینان خاطر بیشتری برای مشتریان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های شرکت خاطرنشان کرد: فعالیت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی باعث شده فرآیندهای فروش از شفافیت و نظم بیشتری برخوردار باشد. همچنین به دلیل دسترسی به محصولات موجود و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه فروش، امکان تحویل فوری خودروها برای مشتریان فراهم شده است؛ موضوعی که در شرایط فعلی بازار خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قائم‌مقام واسپاری کرمان موتور در ادامه به همکاری این شرکت با فراجا اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که در ماه‌های اخیر انجام شده، همکاری با مجموعه فراجا برای تسهیل فرآیند تعویض پلاک است. تلاش کرده‌ایم با ساده‌سازی مراحل اداری، زمان تحویل خودرو به مشتریان کاهش یابد و خریداران بتوانند با سهولت بیشتری مراحل دریافت خودرو را طی کنند.

باقری همچنین از برنامه‌های جدید این شرکت در حوزه خدمات دیجیتال خبر داد و افزود: توسعه خدمات غیرحضوری یکی از اولویت‌های اصلی واسپاری کرمان موتور است. بر همین اساس سامانه‌ای طراحی و راه‌اندازی گردیده که مشتریان بتوانند تمامی مراحل خرید خودرو را به صورت آنلاین انجام دهند.این سامانه در حال حاضر در مرحله آزمایش و نهایی سازی می باشد که در آینده ای نزدیک به کلیه مشتریان ارائه خواهد گردید.

وی توضیح داد: هدف این است که فرآیند انتخاب خودرو، ثبت درخواست، بررسی مدارک، انعقاد قرارداد، پرداخت‌ها و حتی مقدمات مراحل تحویل خودرو به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. این اقدام علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات، موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای رضایت مشتریان نیز خواهد شد.

قائم‌مقام واسپاری کرمان موتور در پایان تأکید کرد: توسعه فروش اقساطی، تسهیل فرآیندهای خرید، ارائه خدمات پس از فروش یکپارچه و حرکت به سمت فروش آنلاین کامل، از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت برای افزایش رضایت مشتریان و گسترش دسترسی متقاضیان به محصولات کرمان موتور در سراسر کشور است.