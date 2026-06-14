به گزارش ایلنا؛ در دنیای امروز که کیفیت، سلامت و ماندگاری مواد غذایی به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده، انتخاب یک یخچال‌فریزر پیشرفته دیگر یک گزینه لوکس نیست؛ بلکه یک ضرورت هوشمندانه است. نسل جدید یخچال‌فریزرهای سایدبای‌ساید با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، استاندارد تازه‌ای در نگهداری مواد غذایی تعریف کرده‌اند.

در این میان، سایدبای‌ساید سام مدل Rosso 3 با تکیه بر فناوری‌های نوین سرمایشی، تجربه‌ای متفاوت از تازگی، کنترل و کارایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سیستم خنک‌کنندگی دوگانه (Real Twin Cooling)؛ دو فضای مستقل برای حداکثر طراوت

یکی از شاخص‌ترین فناوری‌های به‌کاررفته در مدل Rosso 3، سیستم خنک‌کنندگی دوگانه یا Real Twin Cooling است؛ تکنولوژی‌ که به‌طور ویژه در مدل‌های پرچم‌دار و سایدبای‌ساید استفاده می‌شود و تفاوتی بنیادین با یخچال‌های معمولی دارد.

در این سیستم، بخش یخچال و فریزر کاملاً مستقل از یکدیگر و با استفاده از دو فن و دو اواپراتور مجزا خنک می‌شوند. نتیجه این طراحی مهندسی‌شده، عملکردی دقیق‌تر، پایدارتر و بهینه‌تر است.

مزایای کلیدی Real Twin Cooling

1- حفظ رطوبت و تازگی مواد غذایی

در یخچال‌های معمولی، هوای سرد و خشک فریزر وارد بخش یخچال می‌شود و باعث کاهش رطوبت و پژمردگی سبزیجات و میوه‌ها می‌گردد. اما در سیستم دوگانه، این تبادل هوا حذف شده و رطوبت تا حدود ۷۰ درصد حفظ می‌شود. توزیع یکنواخت دما و رطوبت در تمام طبقات نیز به ماندگاری بیشتر و حفظ کیفیت مواد غذایی کمک می‌کند.

2- جلوگیری از انتقال بو بین یخچال و فریزر

بوهای قوی مانند ماهی، پیاز یا پنیر دیگر بین دو محفظه جابه‌جا نمی‌شوند. هر بخش سیستم سرمایشی مستقل خود را دارد، بنابراین طعم و بوی مواد غذایی کاملاً طبیعی باقی می‌ماند.

3- کنترل دقیق‌تر دما

هر بخش می‌تواند دمای اختصاصی خود را با دقت بالاتر حفظ کند. این موضوع احتمال فساد مواد غذایی یا یخ‌زدگی ناخواسته را به حداقل می‌رساند و شرایط ایده‌آل نگهداری را فراهم می‌کند.

بهینه‌سازی مصرف انرژی

با وجود دو سیستم مجزا، هر بخش تنها در صورت نیاز فعال می‌شود. این مدیریت هوشمند سرمایش، منجر به عملکرد بهینه‌تر و کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

در مجموع، Real Twin Cooling با ایجاد دو سیستم سرمایشی مستقل، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کیفیت، طراوت و سلامت مواد غذایی ایفا می‌کند و Rosso 3 سام را به گزینه‌ای متمایز در میان سایدبای‌ساید‌های بازار تبدیل کرده است.

Cool Select Zone؛ انعطاف‌پذیری در خدمت سبک زندگی مدرن

یکی دیگر از قابلیت‌های کاربردی در سایدبای‌ساید سام مدل Rosso 3، محفظه هوشمند Cool Select Zone است؛ کشویی با امکان تنظیم دمای مستقل که برای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع خانواده‌های امروزی طراحی شده است.

این محفظه که معمولاً در قسمت پایین یخچال قرار دارد، دارای کنترل پنل اختصاصی بوده و سه عملکرد مجزا را ارائه می‌دهد:

1- . Cool هماهنگ با دمای یخچال

در این حالت، دمای کشو دقیقاً مطابق دمای تنظیم‌شده یخچال خواهد بود. این ویژگی فضای بیشتری برای نگهداری مواد غذایی فراهم می‌کند و انعطاف‌پذیری داخلی یخچال را افزایش می‌دهد.

2- . Thawیخ‌زدایی اصولی و تدریجی

عملکرد Thaw با اعمال متناوب هوای سرد و گرم، مواد غذایی منجمد مانند گوشت، ماهی یا استیک را طی ۵ یا ۱۰ ساعت به‌صورت تدریجی یخ‌زدایی می‌کند. برخلاف روش‌های رایج مانند قرار دادن در دمای محیط یا استفاده از مایکروویو، این فرآیند باعث حفظ بافت، کیفیت و آب طبیعی مواد غذایی می‌شود. در پایان چرخه، مواد در وضعیت نیمه‌منجمد قرار می‌گیرند که برش و آماده‌سازی آنها را برای پخت آسان‌تر می‌کند. پس از اتمام عملیات، کشو به‌صورت خودکار به حالت Cool بازمی‌گردد.

3- . Quick Coolخنک‌سازی سریع نوشیدنی‌ها

با این قابلیت می‌توان ۱ تا ۳ قوطی نوشیدنی را در حدود یک ساعت به دمای مطلوب رساند. پس از پایان فرآیند، سیستم به‌طور خودکار به تنظیمات قبلی بازمی‌گردد.

Rosso 3؛ انتخابی هوشمند برای خانواده‌های دقیق

سایدبای‌ساید سام مدل Rosso 3 با ترکیب فناوری Real Twin Cooling و محفظه کاربردی Cool Select Zone، پاسخی مدرن به نیاز خانواده‌هایی است که به نگهداری اصولی، سلامت مواد غذایی و کارایی انرژی اهمیت می‌دهند.

این محصول نه‌تنها یک یخچال‌فریزر، بلکه یک سیستم مدیریت هوشمند تازگی است؛ راهکاری که کمک می‌کند مواد غذایی برای مدت طولانی‌تری تازه، سالم و آماده مصرف باقی بمانند.

اگر به‌دنبال ترکیبی از طراحی مدرن، فناوری پیشرفته و عملکرد قابل اعتماد هستید، Rosso 3 می‌تواند همان انتخابی باشد که استانداردهای آشپزخانه شما را ارتقا می‌دهد.

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