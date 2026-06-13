امیر برهانی اعلام کرد: سهولت تردد با اجرای بزرگترین پروژه جاده بتنی منطقه ویژه اقتصادی لامرد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سید امیر برهانی نائینی با تشریح اهمیت و جزییات این پروژه عظیم جاده سازی در استان فارس، گفت: در مرحله اول به طول تقریبی ١٧ کیلومتر از ٣٣ کیلومتر کل پروژه شامل جاده های شریانی منطقه ویژه لامرد در محدوده رینگ پیرامونی اراضی واقع در قسمت شمالی رودخانه مهران شور، بصورت رویه بتنی ساده درزدارJPCP (Jointed Plain Concrete Pavement) اجرا می‌شود.

به گفته وی، تاکنون حدود ۵ کیلومتر جاده بتنی از نوع یاد شده با حجمی حدود ١٢ هزار مترمکعب بتن در محدوده سایت منطقه ویژه اجرا شده است.

برهانی نائینی با بیان اینکه اجرای این رویه بتنی حدود ٢ هزار میلیارد ریال براساس براورد سال ١۴٠٣ می‌باشد، بیان کرد: براساس مطالعات مهندسی این پروژه؛ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ در ٣ ﺳــﺎل، ۵ ﺳــﺎل و ١٠ ﺳــﺎل ﭘﺲ از ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻣﻘﺪار ۴٢ درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی دوره ﺳﺎﺧﺖ را شامل می‌شود ولی ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری روﺳﺎزی ﺑﺘﻨﯽ کمتر از آن و ﻣﻘﺪار ١۶ درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی دوره ﺳﺎﺧﺖ است.

مدیرعامل منطقه ویژه لامرد اضافه کرد: با جایگزین نمودن رویه بتنی به جای روسازی آسفالتی و مطابق مطالعات مهندسی ارزش، با کاهش هزینه‌های نگهداری روسازی آسفالتی مانند درزگیری، لکه‌گیری، تراش و روکش آسفالت، هزینه نهایی در دوران بهره‌برداری کاهش می‌یابد.

بر پایه این گزارش، در پروژه جاری جاده بتنی به عرض ۴/٢۵ متر(چهار و بیست و پنج صدم متر) در دو خط همجوار هم برای اجرای روسازی نهایی به عرض ٨/۵ متر ( هشت و نیم متر) با استفاده از فینیشر اختصاصی بتن و رعایت اصول مهندسی، اجرا می‌شود.

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