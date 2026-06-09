تجربه ای نوین از بانکداری دیجیتال در بانک ملت؛ ورود «دیما» به مرحله جدیدی از توسعه خدمات و تعامل با مشتریان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دیما که با هدف ارائه خدمات بانکی و اعتباری به صورت کاملاً غیرحضوری طراحی و راه اندازی شده، طی ماه های اخیر با استقبال گسترده مشتریان توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم ترین بسترهای بانکداری دیجیتال کشور تثبیت کند.

بر اساس این گزارش، دیما هم اکنون میزبان ۲.۵ میلیون کاربر است و مجموعه متنوعی از خدمات مالی و بانکی را در اختیار مشتریان قرار داده است؛ خدماتی که از افتتاح حساب و صدور کارت غیرحضوری آغاز می شود و تا دریافت انواع تسهیلات خرد، اعتبار خرید، انتقال وجه هوشمند و بهره مندی از دستیار هوشمند صوتی ادامه می یابد.

دیما با تمرکز بر ساده سازی فرآیندهای بانکی و حذف مراجعات حضوری، تلاش کرده است تجربه ای سریع، امن و در دسترس را برای مشتریان بانک ملت فراهم کند، زیرا این رویکرد در سال های اخیر به یکی از مهم ترین مطالبات کاربران خدمات مالی تبدیل شده است.

بر این اساس، توسعه مستمر قابلیت های دیجیتال و ارائه خدمات مبتنی بر نیازهای واقعی مشتریان، از مهم ترین برنامه های بانک ملت در مسیر گسترش فعالیت های دیما به شمار می رود.

در این راستا، اجرای کمپین معرفی این سکوی دیجیتال در سطح کشور نیز با هدف اطلاع رسانی در زمینه خدمات دیجیتال بانک ملت و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ظرفیت های بانکداری نوین آغاز شده است.

بانک ملت با توسعه دیما، گام دیگری در مسیر تحقق بانکداری هوشمند برداشته است و تلاش دارد با بهره گیری از فناوری های نوین، خدمات مالی را بیش از پیش در دسترس، سریع و متناسب با سبک زندگی دیجیتال مشتریان قرار دهد.

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