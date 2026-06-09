جهش 95 درصدی درآمدهای بانک ملت در 2 ماه نخست سال 1405

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۵۸۰،۱۰۹ میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات درآمدزایی داشته در حالی که این رقم در مقطع مشابه سال گذشته، ۳۰۹,۷90 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد 87 درصدی عملکرد بانک در این زمینه است.

همچنین بانک ملت در پایان دومین ماه سال 1405 از محل کارمزد ۱۳۹،۰۲2 میلیارد ریال، اوراق بدهی ۴۲،۴20 میلیارد ریال، سپرده گذاری ۲۷،۶۸۲ میلیارد ریال و سرمایه گذاری ها ۳۶۶ میلیون ریال درآمد کسب کرده است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات مرابحه با ایجاد ۲۵۰،۸۲۳ میلیارد ریال درآمد در صدر سرفصل های تسهیلاتی از لحاظ درآمدزایی قرار گرفته و پس از آن تسهیلات ارزی با ایجاد ۱۶۴،۰۷8 میلیارد ریال و تسهیلات مشارکت مدنی با ایجاد ۴۸،۶۵۴ میلیارد ریال درآمد، جایگاه های دوم و سوم درآمدزایی را در عملکرد اردیبهشت ماه سال جاری بانک ملت از آن خود کرده اند.

انتهای پیام/