بائو استیل با اختلاف در صدر ایستاد؛ سیطره شرق آسیا بر صنعت فولاد جهان

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، این فهرست نشان می‌دهد که صنعت فولاد جهان همچنان در سیطره شرکت‌های چینی قرار دارد و حضور ‌۶ شرکت چینی بین ۱۰ شرکت برتر جهان بیانگر چنین موضوعی است.

رتبه نخست این فهرست به گروه بائواستیل چین اختصاص دارد؛ شرکتی که در سال ۲۰۲۵ موفق به تولید حدود ۱۲۵ میلیون تن فولاد شده است و حتی با وجود اینکه در مقایسه با سال ۲۰۲۴ بیش از ۵ میلیون تن کاهش تولید داشته، همچنان با اختلاف فاحش نسبت به دیگر شرکت‌ها در رتبه نخست قرار دارد.

رتبه دوم این جدول متعلق به شرکت لوکزامبورگی آرسلورمیتال است که با وجود فعالیت در کشورهای مختلف، تنهابه میزان نصف بائواستیل تولید دارد. این شرکت با تولید ۶۳ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۵ در رتبه دوم این فهرست قرار دارد.

علاوه بر شرکت‌های چینی، حضور شرکت‌های ژاپنی، کره‌ای و هندی در جمع ۱۰ شرکت برتر فولاد بیانگر نقش مهم کشورهای شرق آسیا در زنجیره ارزش فولاد است.

شرکت فولاد مبارکه تنها شرکت ایرانی حاضر در این فهرست است که با تولید ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تن فولاد در سال ۲۰۲۵ رتبه ۴۳ را دارد.

رتبه تعدادی دیگری از شرکت ها:

شرکت نوکور آمریکا: رتبه ۱۶

هیوندای استیل کره جنوبی: رتبه ۲۰

بائوتو‌استیل چین: رتبه ۲۷

سورستال روسیه: رتبه ۳۹

انتهای پیام/