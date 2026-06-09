تحصیل، زیر سایه چتر خوشبختی میهن؛ افتتاح ۵ مدرسه در زنجان
با همکاری گروه صنعتی میهن، پنج مدرسه جدید دیگر در استان زنجان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما، در خردادماه 1405 تعداد پنج مدرسه «فرزندان میهن» در استان زنجان(مناطق ماهنشان و گیلوان) افتتاح شدند. مدارس نوسازی که مجهز به امکانات آموزشی جدید مانند ویدیو پروژکتور نیز هستند و امکان تحصیل حدود 250 دانشآموز را در مناطق روستایی استان زنجان فراهم میکنند.
موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن تا امروز بیش از 150 مدرسه با نام «فرزندان میهن» در 24 استان کشور و نقاط کمبرخوردار ساخته و در اختیار دانشآموزان مستعد کشورمان قرار داده و بهزودی مدارس جدیدی هم در استانهای همدان و مازندران افتتاح خواهند شد.
ساخت این تعداد مدرسه از بالاترین میزان مشارکت خیرین مدرسهساز و بخش کارآفرینی کشور در توسعه زیرساخت و نوسازی مدارس محسوب میشود و در نوع خود کمنظیر است.