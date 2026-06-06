به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ مهندس غلامی در گفت‌وگویی اختصاصی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط زیست اظهار کرد: در سال‌های اخیر، پتروشیمی تبریز با رویکردی مسئولانه و توسعه‌محور، پروژه‌های متعددی را در حوزه حفاظت از محیط زیست اجرا کرده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجرای پروژه پوشش‌گذاری حوضچه‌های واحد تصفیه پساب و امحای ترکیبات آلی فرار در سیستم RTO بوده است.

وی افزود: پروژه جمع‌آوری و امحای گازهای آلاینده واحد ABS با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته RTO (Regenerative Thermal Oxidation) نیز به بهره‌برداری رسیده و نقش مؤثری در کاهش انتشار آلاینده‌های هوا ایفا می‌کند.

مدیر HSE پتروشیمی تبریز ادامه داد: در کنار این اقدامات، پروژه خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات پایش آنلاین دودکش‌های مجتمع و استقرار دو ایستگاه ثابت پایش هوای محیطی برای اندازه‌گیری پارامترهای TVOC، CO، PM2.5 و PM10 اجرا شده است. همچنین توسعه فضای سبز در داخل و خارج از مجتمع به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود کیفیت هوا و ارتقای شرایط زیست‌محیطی منطقه، با جدیت دنبال می‌شود.

غلامی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماندها و کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی گفت: پروژه استقرار استاندارد ISO 14051 و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی جریان مواد (MFCA) در مجتمع اجرایی شده است. هدف از اجرای این پروژه، شناسایی منابع اتلاف مواد، کاهش تولید پسماند و در نهایت حذف یا کاهش آثار نامطلوب زیست‌محیطی ناشی از فرآیندهای تولیدی است.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد افزون بر دستاوردهای زیست‌محیطی، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری اقتصادی و بهینه‌سازی مصرف منابع نیز ایفا می‌کند.

مدیر HSE پتروشیمی تبریز حفاظت از منابع آب و خاک را یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های زیست‌محیطی شرکت عنوان کرد و افزود: در این راستا، پروژه بازسازی، اصلاح و عایق‌بندی کف و دیواره‌های حوضچه‌های تبخیر به‌منظور جلوگیری از نفوذ آلاینده‌ها به محیط اجرا شده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های شناسایی، اندازه‌گیری، پایش و ارزیابی کمی و کیفی خاک و آب‌های زیرزمینی، حفر گمانه‌ها و ایجاد شبکه پایش آب‌های زیرزمینی در سطح مجتمع انجام شده و با بازطراحی چندین حلقه چاه گمانه جدید، این شبکه تکمیل و تقویت شده است. این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی منابع زیرزمینی و صیانت از محیط زیست منطقه ایفا می‌کند.

غلامی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب و بازچرخانی آن در مسیر توسعه پایدار اظهار داشت: پروژه‌های متعددی در زمینه بازچرخانی و استفاده مجدد از آب در مجتمع اجرا شده که از جمله آن می‌توان به پروژه بازچرخانی آب واحد اسمز معکوس و بازچرخانی پساب خروجی تصفیه‌خانه برای استفاده مجدد در واحدهای عملیاتی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این اقدامات در مجموع سالانه حدود ۹۸۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی و بازاستفاده از منابع آبی را به همراه دارد.

مدیر HSE پتروشیمی تبریز افزود: پروژه انتقال و استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز و همچنین احداث تصفیه‌خانه تکمیلی پساب شهری در پتروشیمی تبریز نیز در دست اجراست که گامی مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب و کاهش برداشت از منابع طبیعی محسوب می‌شود.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه پایش و نظارت زیست‌محیطی نیز گفت: به‌منظور ارتقای نظام پایش و افزایش شفافیت اطلاعات زیست‌محیطی، پروژه تجهیز اتاق مانیتورینگ و ایجاد مرکز تجمیع و ارسال اطلاعات به سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده است.

غلامی افزود: این سامانه امکان پایش مستمر، مدیریت داده‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق و برخط را فراهم کرده است.

مدیر HSE پتروشیمی تبریز با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مجتمع تأکید کرد: تمامی طرح‌های توسعه‌ای شرکت پیش از اجرا، تحت ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی قرار می‌گیرند.

وی در این‌باره توضیح داد: ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح احداث خط لوله اتیلن غرب از میاندوآب به پتروشیمی تبریز، طرح‌های توسعه‌ای واحدهای پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن سنگین (HDPE)، واحدهای اتیل‌بنزن و استایرن مونومر (EB/SM) و همچنین پروژه‌های چهارگانه شامل تولید ازت، کولینگ جدید، احداث پست برق و طرح انتقال و استفاده مجدد از پساب شهری انجام شده است.

غلامی هدف اصلی این مطالعات را شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی و اطمینان از اجرای پروژه‌ها در چارچوب الزامات توسعه پایدار و استانداردهای محیط زیستی عنوان کرد.

وی در پایان، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی محیط زیست اظهار داشت: این روز فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مسئولیت‌های فردی و سازمانی در قبال طبیعت است و در پتروشیمی تبریز باور داریم توسعه صنعتی زمانی ارزشمند و پایدار خواهد بود که همگام با حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی پیش رود.

مدیر HSE پتروشیمی تبریز تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست در این شرکت صرفاً یک الزام نیست، بلکه بخشی از فرهنگ سازمانی محسوب می‌شود و پتروشیمی تبریز با اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در مسیر تحقق توسعه پایدار و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی گام برمی‌دارد.

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