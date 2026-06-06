توسعه صنعتی همگام با صیانت از محیط زیست؛
از بازچرخانی آب تا پروژههای سبز؛ تشریح کارنامه محیطزیستی پتروشیمی تبریز
همزمان با آغاز هفته ملی محیط زیست، مدیر HSE پتروشیمی تبریز با تشریح مهمترین اقدامات، پروژهها و برنامههای زیستمحیطی این مجتمع صنعتی، بر رویکرد مسئولانه شرکت در مسیر توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ مهندس غلامی در گفتوگویی اختصاصی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه محیط زیست اظهار کرد: در سالهای اخیر، پتروشیمی تبریز با رویکردی مسئولانه و توسعهمحور، پروژههای متعددی را در حوزه حفاظت از محیط زیست اجرا کرده است که یکی از مهمترین آنها، اجرای پروژه پوششگذاری حوضچههای واحد تصفیه پساب و امحای ترکیبات آلی فرار در سیستم RTO بوده است.
وی افزود: پروژه جمعآوری و امحای گازهای آلاینده واحد ABS با بهرهگیری از فناوری پیشرفته RTO (Regenerative Thermal Oxidation) نیز به بهرهبرداری رسیده و نقش مؤثری در کاهش انتشار آلایندههای هوا ایفا میکند.
مدیر HSE پتروشیمی تبریز ادامه داد: در کنار این اقدامات، پروژه خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات پایش آنلاین دودکشهای مجتمع و استقرار دو ایستگاه ثابت پایش هوای محیطی برای اندازهگیری پارامترهای TVOC، CO، PM2.5 و PM10 اجرا شده است. همچنین توسعه فضای سبز در داخل و خارج از مجتمع بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود کیفیت هوا و ارتقای شرایط زیستمحیطی منطقه، با جدیت دنبال میشود.
غلامی در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت پسماندها و کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی گفت: پروژه استقرار استاندارد ISO 14051 و پیادهسازی سیستم هزینهیابی جریان مواد (MFCA) در مجتمع اجرایی شده است. هدف از اجرای این پروژه، شناسایی منابع اتلاف مواد، کاهش تولید پسماند و در نهایت حذف یا کاهش آثار نامطلوب زیستمحیطی ناشی از فرآیندهای تولیدی است.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد افزون بر دستاوردهای زیستمحیطی، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری اقتصادی و بهینهسازی مصرف منابع نیز ایفا میکند.
مدیر HSE پتروشیمی تبریز حفاظت از منابع آب و خاک را یکی از محورهای اصلی فعالیتهای زیستمحیطی شرکت عنوان کرد و افزود: در این راستا، پروژه بازسازی، اصلاح و عایقبندی کف و دیوارههای حوضچههای تبخیر بهمنظور جلوگیری از نفوذ آلایندهها به محیط اجرا شده است.
وی ادامه داد: پروژههای شناسایی، اندازهگیری، پایش و ارزیابی کمی و کیفی خاک و آبهای زیرزمینی، حفر گمانهها و ایجاد شبکه پایش آبهای زیرزمینی در سطح مجتمع انجام شده و با بازطراحی چندین حلقه چاه گمانه جدید، این شبکه تکمیل و تقویت شده است. این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی منابع زیرزمینی و صیانت از محیط زیست منطقه ایفا میکند.
غلامی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب و بازچرخانی آن در مسیر توسعه پایدار اظهار داشت: پروژههای متعددی در زمینه بازچرخانی و استفاده مجدد از آب در مجتمع اجرا شده که از جمله آن میتوان به پروژه بازچرخانی آب واحد اسمز معکوس و بازچرخانی پساب خروجی تصفیهخانه برای استفاده مجدد در واحدهای عملیاتی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: این اقدامات در مجموع سالانه حدود ۹۸۰ هزار مترمکعب صرفهجویی و بازاستفاده از منابع آبی را به همراه دارد.
مدیر HSE پتروشیمی تبریز افزود: پروژه انتقال و استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیهخانه فاضلاب شهر تبریز و همچنین احداث تصفیهخانه تکمیلی پساب شهری در پتروشیمی تبریز نیز در دست اجراست که گامی مؤثر در مدیریت پایدار منابع آب و کاهش برداشت از منابع طبیعی محسوب میشود.
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه پایش و نظارت زیستمحیطی نیز گفت: بهمنظور ارتقای نظام پایش و افزایش شفافیت اطلاعات زیستمحیطی، پروژه تجهیز اتاق مانیتورینگ و ایجاد مرکز تجمیع و ارسال اطلاعات به سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده است.
غلامی افزود: این سامانه امکان پایش مستمر، مدیریت دادهها و ارائه گزارشهای دقیق و برخط را فراهم کرده است.
مدیر HSE پتروشیمی تبریز با اشاره به اجرای طرحهای توسعهای در مجتمع تأکید کرد: تمامی طرحهای توسعهای شرکت پیش از اجرا، تحت ارزیابیهای دقیق زیستمحیطی قرار میگیرند.
وی در اینباره توضیح داد: ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح احداث خط لوله اتیلن غرب از میاندوآب به پتروشیمی تبریز، طرحهای توسعهای واحدهای پلیپروپیلن (PP)، پلیاتیلن سنگین (HDPE)، واحدهای اتیلبنزن و استایرن مونومر (EB/SM) و همچنین پروژههای چهارگانه شامل تولید ازت، کولینگ جدید، احداث پست برق و طرح انتقال و استفاده مجدد از پساب شهری انجام شده است.
غلامی هدف اصلی این مطالعات را شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای احتمالی زیستمحیطی و اطمینان از اجرای پروژهها در چارچوب الزامات توسعه پایدار و استانداردهای محیط زیستی عنوان کرد.
وی در پایان، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی محیط زیست اظهار داشت: این روز فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مسئولیتهای فردی و سازمانی در قبال طبیعت است و در پتروشیمی تبریز باور داریم توسعه صنعتی زمانی ارزشمند و پایدار خواهد بود که همگام با حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی پیش رود.
مدیر HSE پتروشیمی تبریز تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست در این شرکت صرفاً یک الزام نیست، بلکه بخشی از فرهنگ سازمانی محسوب میشود و پتروشیمی تبریز با اجرای پروژههای زیستمحیطی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، در مسیر تحقق توسعه پایدار و ایفای مسئولیتهای اجتماعی گام برمیدارد.