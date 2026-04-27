ارائه تسهیلات خرید کالا در قالب کارت رفاهی بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای اجرایی شدن این طرح با شرکت های متعددی تفاهمنامه منعقد کرده است تا خدمات خود را در پروژه کارت رفاهی در گستره وسیع تری ارائه کند.

بر اساس این گزارش، شرکت های گروه صنعتی نیرو موتور (شرکت های نیرو موتور سهند، نیرو موتور سامان و نیرو موتور دماوند)، داتیس نوین ایرانیان (شهرلوازم خانگی)، شهر فرش ایرانیان (شهر فرش) و تجارت آفرین ماندگار (سرای ایرانی) به عنوان شرکت های طرف قرارداد این بانک درکارت رفاهی در فاز ابتدایی معرفی شدند.

بر این اساس، متقاضیان می توانند خدمات و محصولات مورد نیاز خود را با استفاده از این کارت ها، از شرکت ها و فروشگاه های یادشده تامین کنند.

