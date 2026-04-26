کابینت آشپزخانه؛ سرمایهگذاری که باید درست انجام شود
آشپزخانه قلب خانه ایرانی است. در هیچ فرهنگی مثل فرهنگ ما، این فضا اینقدر مرکزیت ندارد. به همین دلیل است که وقتی صحبت از بازسازی یا نوسازی خانه میشود، اغلب اولین سؤال این است: «کابینتها چطورند؟»
به گزارش ایلنا، نصب یا تعویض کابینت یکی از بزرگترین تصمیمات مالی در حوزه خانهداری است — هم از نظر هزینه، هم از نظر تأثیر بلندمدت. در این مطلب، تلاش کردهایم یک راهنمای کامل و بیطرفانه برای این تصمیم تهیه کنیم.
مدلهای کابینت: کدام برای شما مناسب است؟
کابینتهای آشپزخانه از نظر ساختار به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: چوبی امدیاف (پوششدار)، کابینتهای چوب طبیعی، و متریالهای پلاستیکی یا فلزی. در ایران، امدیاف با روکشهای متنوع از جمله هایگلاس، مات، و چوبی، بیشترین تقاضا را دارد.
انتخاب مدل باید بر اساس میزان استفاده، رطوبت محیط، و بودجه انجام شود. مثلاً برای آشپزخانههایی که پختوپز سنگین دارند، روکش مات نسبت به هایگلاس مقاومتر است و رد چربیها را کمتر نشان میدهد.
قیمت کابینت سازی و نصب کابینت در ۱۴۰۵
یکی از جنبههایی که اغلب در محاسبات فراموش میشود، هزینه نصب است. بسیاری از خریداران فقط قیمت خود کابینت را لحاظ میکنند، در حالی که قیمت نصب کابینت ۱۴۰۵ میتواند ۱۵ تا ۲۵ درصد هزینه کل را تشکیل دهد.
همچنین در سال ۱۴۰۵، قیمت کابینت به همراه هزینه نصب کابینت به طور متوسط بین ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (به ازای 1 متر بالا و پایین) متغیر است. این رقم به پیچیدگی چیدمان، تعداد کابینتها، و نیاز به برش و تنظیم در محل بستگی دارد.
نحوه محاسبه دستمزد کابینتساز
ابهام در نحوه محاسبه دستمزد کابینتساز یکی از شایعترین دلایل اختلاف بین مشتری و نصاب است. روشهای مختلفی برای این محاسبه وجود دارد: محاسبه بر اساس متر مربع کابینت، محاسبه بر اساس تعداد لنگه درب، یا توافق به صورت دستمزد روزانه.
پیشنهاد ما این است که پیش از شروع هر کار، یک صورتحساب دقیق با جزئیات کامل بخواهید. یک نصاب حرفهای هیچگاه از این شفافیت طفره نمیرود.
پیدا کردن نصاب کابینت معتبر در تهران
مشکل اصلی در یافتن نصاب کابینت تهران این است که بسیاری از نصابان تجربه خوب اجرایی دارند اما در حوزه مدیریت پروژه ضعیف هستند؛ یعنی ممکن است کار خوبی تحویل دهند اما در زمانبندی یا ارتباط با مشتری مشکل داشته باشند.
برای انتخاب درست، حتماً نمونه کارهای قبلی ببینید، با مشتریان قبلی صحبت کنید، و قرارداد کتبی با جزئیات مشخص ببندید. اگر فرصت این کارها را ندارید، استفاده از پلتفرمهایی که متخصصان را پیش از پذیرش ارزیابی میکنند، میتواند این ریسک را به حداقل برساند.