برگشت جریمه دیرکرد تسهیلات خرد بانک ملت تا سقف 7 میلیارد ریال به حساب مشتریان
بانک ملت نسبت به برگشت جریمه دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف 7 میلیارد ریال در بازه زمانی 9 اسفند ماه 1404 تا 9 اردیبهشت ماه 1405 ناشی از جنگ تحمیلی اقدام کرده و تاکنون 687،097 فقره از این جرایم دیرکرد به حساب مشتریان واریز شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با هدف همراهی مردم در روزهای حساس جنگ تحمیلی و جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان، برگشت جریمه دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف 7 میلیارد ریال در این بازه به صورت روزانه اجرا و برای آن دسته از قراردادهای مشمول که نسبت به بازپرداخت اقساط در بازه زمانی تعیین شده اقدام کرده باشند، 6 درصد وجه التزام اخذ شده به حساب مرتبط با تسهیلات گیرنده واریز می شود.