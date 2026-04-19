طرح پیشفروش کامیونهای باری و کمپرسی توسط ایرانخودرو دیزل
شرکت ایرانخودرو دیزل در نظر دارد طرح پیشفروش کامیونهای باری و کمپرسی را از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه یکم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اجرا نماید.
به گزارش ایلنا به نقل از گروه صنعتی ایرانخودرو: ایکوپرس- در طرح پیشفروش غیرقطعی کامیونهای واگن هود L۱۹۳۰ ،LK۱۹۳۰ ، LK۲۶۳۰ محصولات با قیمت علیالحساب و همراه با شرایط پرداخت مرحلهای عرضه میشوند.
بر این اساس، مبلغ پیشپرداخت محصول L۱۹۳۰ ۲۵ میلیارد ریال، LK۱۹۳۰ ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و LK۲۶۳۰ ۳۵ میلیارد ریال است و زمان تحویل خودروها از۳۰ تیرماه تا۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۵ متغیر میباشد.
همچنین، تکمیل وجه در زمان تحویل خودروها بر اساس قیمت روز کارخانه صورت خواهد پذیرفت.
جزییات این عرضه به شرح جدول زیر است:
امکان ثبتنام در این طرح از تاریخ و ساعت مذکور در سایت اینترنتی ایرانخودرو دیزل به نشانی esle.ikd.ir فراهم است.