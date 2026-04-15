ارائه خدمت حساب وکالتی در بانک ملت برای دور جدید فروش خودروهای وارداتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، ثبت نام متقاضیان برای خرید خودروهای وارداتی در مرحله جدید از طریق سامانه اتونوین به نشانی اینترنتی autonovin.ir از امروز چهارشنبه 26 فروردین ماه آغاز شده است و متقاضیان می توانند تا روز یکشنبه 30 فروردین ماه 1405 نسبت به تامین وجه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اقدام کنند.

بر این اساس، امکان فعال سازی حضوری از طریق شعب بانک ملت و همچنین فعال سازی غیرحضوری از طریق منوی معرفی حساب وکالتی در سامانه پیشخوان الکترونیک بانک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir و انتخاب گزینه خودروهای وارداتی اتو نوین قابل انجام خواهد بود.

در این دوره فعال سازی حساب وکالتی منوط به تامین وجه به میزان 5 میلیارد ریال است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی وی مسدود خواهد شد.

