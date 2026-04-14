پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه و جانسوز حضرت امام جعفر صادق (ع)، پیشوای ششم شیعیان جهان و بنیان‌گذار مکتب عظیم و انسان‌ساز جعفری را به عموم مسلمانان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بیست و پنجم شوال، یادآور شهادت جانگداز امام و پیشوای دانشمندی است که در پرتو حکمت، بردباری و با بهره‌گیری از تقیه و پرهیز از مناقشات و تنش‌های زمانه، مردم را به حقیقت امامت رهنمون ساخت و نهال نوپای مکتب تشیع را به درختی تناور و بالنده تبدیل کرد.

آن امام همام با سلوک اجتماعی مبتنی بر اخلاق، حلم و کرامت انسانی، الگویی ماندگار از دینداری آگاهانه و مسئولانه را برای جامعه اسلامی ترسیم کرد که در گستره تاریخ میراث علمی و معنوی آن، همچنان الهام‌بخش جویندگان حقیقت و چراغ راه رهروان مسیر معرفت و عدالت است.

در این ایام حزن و اندوه، با گرامیداشت یاد و مقام والای آن امام بزرگوار، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که ما را در مسیر پیروی از تعالیم و سیره نورانی آن حضرت ثابت‌قدم بدارد و توفیق بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی عنایت فرماید.

اسماعیل للـه‌گانی