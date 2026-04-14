پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)

دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه و جانسوز حضرت امام جعفر صادق (ع)، پیشوای ششم شیعیان جهان و بنیان‌گذار مکتب عظیم و انسان‌ساز جعفری را به عموم مسلمانان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بیست و پنجم شوال، یادآور شهادت جانگداز امام و پیشوای دانشمندی است که در پرتو حکمت، بردباری و با بهره‌گیری از تقیه و پرهیز از مناقشات و تنش‌های زمانه، مردم را به حقیقت امامت رهنمون ساخت و نهال نوپای مکتب تشیع را به درختی تناور و بالنده تبدیل کرد.

آن امام همام با سلوک اجتماعی مبتنی بر اخلاق، حلم و کرامت انسانی، الگویی ماندگار از دینداری آگاهانه و مسئولانه را برای جامعه اسلامی ترسیم کرد که در گستره تاریخ میراث علمی و معنوی آن، همچنان الهام‌بخش جویندگان حقیقت و چراغ راه رهروان مسیر معرفت و عدالت است.

در این ایام حزن و اندوه، با گرامیداشت یاد و مقام والای آن امام بزرگوار، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که ما را در مسیر پیروی از تعالیم و سیره نورانی آن حضرت ثابت‌قدم بدارد و توفیق بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی عنایت فرماید.

اسماعیل للـه‌گانی

